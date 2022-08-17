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【香港經濟】貿發局：3+4安排無助國際會議參展者入場　冀盡早剔出「疫苗通行證」表列處所

Hot Talk 18:31 2022/08/17

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【香港經濟】貿發局：3+4仍拒國際會議及展覽參加者於門外　冀盡早將展覽及會議從疫苗通行證表列處所中剔除

政府早前將7天酒店隔離政策，更改為3天酒店隔離加4天家居隔離。香港貿發局表示，歡迎政府上述檢疫安排，但抵港人士在4天醫學監察期間不能夠進入有主動核查「疫苗通行證」的表列處所，當中包括會展中心內需要核查「疫苗通行證」的活動，令新安排仍拒國際會議及展覽和其參加者於門外。

法外貿：3+4防疫措施仍不足以吸引旅客來港　降香港今年經濟增長預測至零【下一頁】

貿發局主席林建岳指，自3+4新安排宣佈以來，貿發局一直與不同政府部門溝通，期望能夠爭取為來港參加國際展覽和會議的內地和海外人士作出合適的檢疫安排，令他們可以安全參與會展活動，「當然最理想的方案是可盡早將貿易展覽及會議從疫苗通行證表列處所名單中剔除」。

林建岳：國際會展對香港經濟有重大貢獻

林建岳表示，國際會展是香港中小企重要的宣傳及銷售渠道，同時對香港經濟有重大貢獻，當局亦明白平衡公眾健康與經濟復甦的重要性，貿發局會保持與政府及業界緊密聯繫，希望香港可以盡快與國際社會回復正常交往。

過去兩個月，貿發局在會展舉行了書展及美食展，期間均採取了嚴格的衛生措施，反映會展業界可以遵守及緊密配合政府制定的衛生措施和要求，舉行安全的展覽。

相關文章：【香港經濟】基金公會：香港免檢疫通關才能與其他金融中心看齊　3+4檢疫充斥掣肘礙人才來港

相關文章：【香港通關】陳國基：「3+4」隔離方案效果相當不錯　如條件成熟一定會繼續放寬檢疫安排

編輯：陳韻妍

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