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【理財智慧】最適合年輕人的投資策略 一文了解理財鐵三角

理財智慧 18:42 2022/08/17

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「股神」巴菲特曾說：「如果你沒辦法找到在睡覺時也能賺錢的方法，你將工作到死。」 我們每日辛勞的工作，賺取的收入都是為了達成自己的理財目標並達成財務自由。有見及此，坊間出現了不同提供被動收入的產品，例如政府推出的年金和債券、債券基金，甚至儲蓄保險的紅利等，因此有投資專家提出「理財鐵三角」，以整合不同風險的投資產品。

同場加映:【青姐話】大市向下走 見好要識收

理財鐵三角

「理財鐵三角」是由一些理財專家對於年輕人的建議，將收入分別放在保險 ( 10%)、投資 (63%)、儲蓄 ( 17%)上 。專家認為年輕人有時忽略了保險的重要性、而且將大部分的積蓄用於投資，而忽略了放在保險和儲蓄的重要性，以下便會逐一介紹各自的作用，起碼為自己建立一個適合自己的投資方案，以達財務自由的目標。

保險

有別於國家或地區，香港奉行低稅率政策，政府也不會強制要求人購買醫療保險，同時政府也提供公立醫院的醫療保障；相反，外國被戲稱為「萬萬稅」，雖然徵收高額的稅項，也要求國民買政府提供的醫療保險，但提供較全面的醫療保障。醫療保險的目的是令自己生病時有多一個私家醫院的選擇，正如不少家長在疫情期間面對公立醫院床位緊張，出現「一床難求」的情況。有一份基本的醫療保障起碼可以多些選擇，特別是現時政府認可的自願醫保產品，可以提供稅務扣減。

投資

隨著科技發展愈趨成熟，年輕人投資的機會和方法日新月異，一個手機應用程式已經可以「孖展」進行投資，甚至連定期存款都會用「虛擬貨幣收息」。相對而言，在一個資訊爆炸的社會，往往在高收入的背後，可能有不同的風險，例如近年大陸出現的P2P事件、近年虛擬貨幣平台倒閉等，機會愈多但同樣危機愈大。當然年輕人可以為了收益承受更大的風險，但也要在風險和回報之間取得一個合理的平衡點。

儲蓄

這個也是年輕上班一族最忽視的部分，「保險」可能父母早已安排好、「投資」在朋輩耳濡目染間都會進行不同類型的投資，反而忘記了「儲蓄」的部分，每個人都要準備一筆應急的儲蓄，金額大約為3-6個月的生活費，主要的作用是短期的生活費和應急費用，例如突然失去工作或家中需要維修費用，這筆儲蓄只會放在銀行作活期使用，要求高的流動性。

同場加映:【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

 

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記者：陳佳恩

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保險公司 退休 被動收入 財務自由 疫情 產品 稅務 基金 債券 投資產品

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