JLo與賓艾佛力將慶祝結婚 傳連開3日派對

美國樂壇天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez，簡稱JLo）與男星賓艾佛力（Ben Affleck） 上月宣布，已在美國拉斯維加斯低調完婚。據報兩人將在本周末，據報婚禮加生日慶祝活動。消息人士指，活動將於當地時間周五（19日）夜晚開始，一連3日都有活動。

JLo傳早就想完婚 怕賓艾佛力突然退縮 【下一頁】

紐約郵報旗下的《Page Six》引述消息人士報道，現年53歲的JLo及現年50歲的賓艾佛力將於本周末，在賓艾佛力位於喬治亞州的豪宅中，舉辦一連三日的慶祝結婚派對。雖然賓艾佛力於周一（15日）迎來50歲生日，但消息人士指他希望周末派對焦點是JLo。

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據報活動將在周五夜晚開始，屆時將會有一個綵排晚餐，出席者包括兩人的親朋好友。周六則會有一個慶祝儀式，而周日則安排燒烤及野餐活動。報道亦指，JLo屆時將身穿在Ralph Lauren定制的禮服，《Vogue》雜誌據傳會全程紀錄她周末期間的穿著。

JLo與賓艾佛力賭城低調結婚 20年情修成正果 【下一頁】

活動預期出席名單同樣星光熠熠，包括賓艾佛力好友麥迪文（Matt Damon）、美國名嘴Jimmy Kimmel 、美國演員Drea de Matteo等。

美國八卦雜誌《TMZ》報道指，JLo於兩人上月結婚後不久已開始計劃舉辦是次派對。TMZ更指，是次活動舉辦選擇的地點，正是兩人20年前原定舉行婚禮的地方。

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責任編輯：李俊儀