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愛沙尼亞成歐盟首國禁俄民入境 德拒撐全面禁發簽證

環球政治 18:40 2022/08/17

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與烏克蘭的戰爭爆發後，俄羅斯民眾前往歐洲國家變得更困難。波羅的海三小國之一的愛沙尼亞宣布，本周禁止俄國公民入境，成為歐盟首國。德國政府則拒絕支持，歐盟全面禁止向俄羅斯旅客發出簽證。

俄羅斯設「英雄母親」頭銜谷生育 生夠10個獎百萬 【下一頁】

愛沙尼亞外交部長賴因薩努（Urmas Reinsalu）表示，除人道理由或家庭原因，將禁止所有俄羅斯已獲批的神根公約（Schengen Agreement）地區簽證。賴因薩努指政府亦考慮，全面封鎖與俄羅斯接壤的邊境關口。

愛沙尼亞政府周一（15日）確認，周四（18日）起全面禁止，持有愛沙尼亞發出的旅遊﹑商務﹑體育及文化神根簽證的俄國民眾入境。政府發言人指出，愛沙尼亞是歐盟首國。

【烏克蘭戰爭】克里米亞彈藥庫多傳爆炸聲 疑烏軍所為 【下一頁】

現時每日約2,500名俄國民眾進入愛沙尼亞，約一半人持神根簽證。有經常往返兩國的俄羅斯民眾憂慮最新狀況，希望雙方能達成解決方案。由於歐洲多國封鎖俄羅斯航班進入領空，不少俄羅斯民眾選擇經波羅的海三國及芬蘭，再利用神根簽證轉飛至其他歐洲國家。

不過，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表明，不會支持歐盟全面禁止向俄羅斯民眾發簽證。朔爾茨強調，俄烏戰爭是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的戰爭，而非俄羅斯民眾的戰爭，更指不少俄國人因不同意開戰嘗試逃離。

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責任編輯：吳漢培

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