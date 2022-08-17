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【國泰新品牌】國泰整合馬可孛羅會及亞洲萬里通　會員等級點轉換？

Hot Talk 18:20 2022/08/17

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【國泰新品牌】國泰整合馬可孛羅會及亞洲萬里通　會員等級點轉換？

國泰航空 （00293） 去年宣布以「國泰（Cathay）」逐步整合現有國泰航空、馬可孛羅會（Marco Polo Club）與亞洲萬里通（Asia miles）產品及服務。經一年整合後，國泰公布，兩大會員計劃正式整合為「國泰」會籍，與現有馬可孛羅4級分級制一致，馬可孛羅會現有的鑽石卡、金卡、銀卡和綠卡會員在2022年延續會籍時，會自動過渡到新計劃下相應 「國泰」會籍級別，而現有「亞洲萬里通」會員，則會過渡成為「國泰」綠卡會員。

圖解國泰4級會員相應權利

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國泰表示，國泰會藉讓會員有更多方式式賺取和兌換亞洲萬里通里數、獲取會籍積分（前稱馬可孛羅會會籍積分），目前已與超過800個夥伴合作為會員提供不同體驗，並會在未來數月陸續推出會員專屬的旅遊及時尚生活獎勵和體驗。

國泰續指，已優化「國泰」網站及流動應用程式，為會員提供更輕鬆便捷的數碼體驗。會員可以一站式登入會員賬號、賺取和兌換「亞洲萬里通」里數、累積會籍積 分及收取最新資訊。

國泰7月載客量增逾3倍、日均載逾7000人 貨運表現轉差、冬季旺季料不復去年勇，可見【下一頁】

相關文章：

【國泰新品牌】國泰航空以「國泰」品牌　整合馬可孛羅會及Asia miles儲分（附常見問題解答）

編輯：麥德銘

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港股 亞洲萬里通 國泰航空 國泰航空（00293）
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