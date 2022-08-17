【大行看法】瑞士百達財管：通脹將長期高企　料未來10年資產回報率將低於過往　籲部署加入另類資產

▲ 瑞士百達財管：通脹將長期高企 料未來10年資產回報率將低於過往 籲部署加入另類資產

美國通脹出現見頂跡象，市場預期下半年通脹將會持續回落。瑞士百達財富管理表示，面對人口結構變化、去全球化趨勢、能源轉型、大政府回歸，以及創新浪潮的通縮效應消退的五個結構性因素，預期全球經濟趨向長期通脹高企，可能令未來10年絕大部份資產類別的年均回報率將低於過去幾10年，認為投資組合傳統六四比的股債配置或不適用，建議加入另類資產。

該行預期，未來10年美國平均通脹各約3%，英國為3%、中國為2.9%、歐元區為2.2%。瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東表示，長遠企業將會續分散供應鏈、政府也會加強干預各層面抑制外圍負面影響，並面對能源直接成本及其他間接成本的結構性增長等問題，故通脹難以重返疫情前水平。

瑞士百達財富管理宏觀經濟研究主管杜澤飛（Frederik Ducrozet）表示，長期通脹高企會影響貨幣政策，令宏觀經濟數據和政策取態更為波動，並預期現金和核心主權債券等「避風港」資產類別的回報率將尤其低迷。

料中國股市未來10年回報率為7.5%

瑞士百達預期，發達市場股票的名義年均回報率僅為5%至6%，過去40年為超過9%，反而，預期MSCI新興市場指數未來10年的年均總回報率為7.5%，中國股市回報率亦為7.5%，故該行長綫看好中國股市，現時較為偏好防守股，包括公用股及基建股等。

該行建議投資組合加入另類資產，包括對冲基金、私募股權、私人債務、房地產及黃金，預期回報會較單純股債六四比吸引，該行預期核心房地產和核心基礎設施的年均回報率分別為5.6%和5.9%。

內房未來不再是中國經濟增長動力

對於中國經濟，陳東表示，由於過去房企過於進取，預期高負債的房企會破產或被吞併，相信房地產未來幾年不會再是中國經濟增長的驅動力，認為樓市於2016年左右已見頂，預期未來的房屋需求將會下降，相反，中國未來的增長動力也顯言易見，包括創新、硬件、電動車，以及受惠於消費升級。不過，他提醒，過去內地地方政府部份收入來自土地銷售，故未來它們要尋找新的收益模式。該行預期未來10年中國GDP年均增長為4.6%。

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編輯：袁諾曦