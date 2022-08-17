【電子消費券】Carousell錄雙位數增幅　CHANEL成最熱門搜尋關鍵字

▲ Carousell亦在消費券發放後，公布其交易額、瀏覽量等多項營運數據，亦按年錄得雙位數增幅。（Carousell官網截圖）

第二階段的電子消費券剛於８月初發放，刺激市道。網上買賣平台Carousell亦在消費券發放後，公布其交易額、瀏覽量等多項營運數據，亦按年錄得雙位數增幅。

【水上活動】Wakesurf熱潮減退？ 滑水預約減逾3成

是次電子消費券的金額比首輪的5000元少，但Carousell香港董事總經理黃俊仁表示，暫未有與首輪消費券的刺激效用的比較數據。該平台又發現，消費券到手後，首三名熱門搜尋關鍵字依次是CHANEL、LEGO，以及SHF（S.H. Figuarts）；而最多顧客查詢的首3個類別則是興趣及遊戲、家私和家品，以及電話和電子裝置。

黃又指，Carousell攻港至今逾６年，平台交易額、用戶數量、貨品上架亦呈上升趨勢。他透露，未來目標將會是各項營運數據繼續錄得雙位數的按年升幅。平台約２年多前開設CarouBiz服務，商戶錄得以倍計的增長，優於預期；當中以電子產品及奢侈品佔最多。

▲ 圖中為Carousell香港董事總經理黃俊仁，左右兩位為Carousell的商戶。（葉泳珊攝）

不過，Carousell目前業務仍然以獨立、休閒賣家為主。黃俊仁相信，本港休閒賣家的數量仍有增長空間，計畫未來將引入支付系統。同時，Carousell香港銷售總監鍾景竣又透露，平台亦留意到上架的服務愈來愈多，故亦增設「工作及服務」的分類，例如洗冷氣、通渠等家居服務等。

被問到在Carousell平台上放售的演唱會「黃牛飛」，黃俊仁強調平台一直遵循香港法例。逢演唱會舉行前夕、特別多演唱會門票放售的時候，平台將會有團隊特別主動查看平台上架的演唱會門票，如價格過高將會主動下架。同時，平台亦依賴其他用戶舉報有問題的帳戶，強調詐騙率正逐年下降。

【共居空間】尖沙咀全新共居空間登場 特設頂層公寓（多圖）

【通脹升溫】高收入階層也要緊縮開支 轉投沃爾瑪購物搵平貨？

記者：葉泳珊