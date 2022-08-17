▲ 【數碼轉型】華為香港：加速發展數字經濟可提升增長效率

香港經濟受疫情影響而增長放緩，華為香港認為，在這樣的情況下，加速發展數字經濟不僅可以提升經濟增長效率，也能幫助社會走上可持續發展之路。華為香港指出，香港正向國際創新科技中心目標發展，這需要社會各界一起在人才、資金、數據流動、數字基礎設施等方面通力合作，為香港建立競爭優勢。

近日華為舉辦華為香港合作夥伴大會2022，啟動「華為港澳ICT人才聯盟」及「2022華為雲開發者與ICT大賽系列」，冀為創科界培育新血，推動香港本地ICT人才生態及打通港澳ICT人才供應。

華為近年轉戰企業業務，華為香港稱，會與政府機構、大型集團、產業行業協會，構建「人才諮詢、人才培養、人才評估」的解決方案， 為企業培養人才，推動行業數碼轉型。

此外華為香港稱，會提供人才培養體系和認證標準，推出職業認證和專業認證體系，並通過與政府部門、優質培訓合作夥伴協同，構建公眾人才生態，協助公眾終身學習。

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責任編輯：李哲毅