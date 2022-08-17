  • 26°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼轉型】華為香港：加速發展數字經濟可提升增長效率

Hot Talk 17:48 2022/08/17

分享：

分享：

【數碼轉型】華為香港：加速發展數字經濟可提升增長效率

香港經濟受疫情影響而增長放緩，華為香港認為，在這樣的情況下，加速發展數字經濟不僅可以提升經濟增長效率，也能幫助社會走上可持續發展之路。華為香港指出，香港正向國際創新科技中心目標發展，這需要社會各界一起在人才、資金、數據流動、數字基礎設施等方面通力合作，為香港建立競爭優勢。

近日華為舉辦華為香港合作夥伴大會2022，啟動「華為港澳ICT人才聯盟」及「2022華為雲開發者與ICT大賽系列」，冀為創科界培育新血，推動香港本地ICT人才生態及打通港澳ICT人才供應。

華為近年轉戰企業業務，華為香港稱，會與政府機構、大型集團、產業行業協會，構建「人才諮詢、人才培養、人才評估」的解決方案， 為企業培養人才，推動行業數碼轉型。

此外華為香港稱，會提供人才培養體系和認證標準，推出職業認證和專業認證體系，並通過與政府部門、優質培訓合作夥伴協同，構建公眾人才生態，協助公眾終身學習。

相關文章：

【數碼貨幣】投資推廣署夥金管局於全球Fast Track計劃2022推出「央行數碼貨幣」領域

【香港初創】港交所邀4家數碼港社群初創收市敲鑼　包括Klook、The Sandbox母企

責任編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
就業 5G 科技產品 市場拓展 數碼轉型 可持續發展 創新科技及應用 華為

上一篇文章

【瑞銀財管】瑞銀財富管理期望大中華區私人客戶3年倍增　推應用程式吸客

下一篇文章

創科實業 （0669）創一個月新高 前景分析+上望目標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美零售銷售數據+儲局會議紀錄公布前　道指期貨跌99點、納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】美零售銷售數據+儲局會議紀錄公布前　道指期貨跌99點、納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數全日升91點　美團反彈3%、創科升一成　中國電力升逾8%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數全日升91點　美團反彈3%、創科升一成　中國電力升逾8%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
【天齊鋰業9696】南韓股民趁Tesla回彈急沽出　天齊鋰業成新寵兒
【天齊鋰業9696】南韓股民趁Tesla回彈急沽出　天齊鋰業成新寵兒
【港股夜期+ADR】夜期收市升119點　美團ADR僅反彈1.7%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升119點　美團ADR僅反彈1.7%（不斷更新）
【英國通脹】英國准批50年期按揭　助青年人在高樓價、高通脹時上車
【英國通脹】英國准批50年期按揭　助青年人在高樓價、高通脹時上車
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款