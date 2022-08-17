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【疫下旅遊】研究：旅遊支出升勢持續 2022年商務機票急升48% 料到2026年才回復正常

理財智慧 17:35 2022/08/17

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疫情下相信不少人已有逾2年時間沒有出國。而日前全球商務旅行協會（Global Business Travel Association，GBTA）發表報告顯示，受各項環境因素影響，全球商務旅行的支出升勢持續，今年的商務機票急升48%，預料到2026年才回復正常，比此前預期的晚了兩年。

根據全球商務旅行協會的《2022年GBTA商務旅行指數展望——年度全球報告和預測》（2022 GBTA Business Travel Index Outlook – Annual Global Report and Forecast），由於供應鏈中斷、勞動力短缺、疫情封鎖、俄烏戰爭等因素的影響，令全球恢復商務旅行再添難度。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

疫情之下，大眾商務旅行的支出一直增加，由於航空公司和酒店業是受疫情打擊最嚴重的行業之一。數據預測，今年商務旅行機票價格將上漲48.5%，酒店價格則升18.5%，汽車租借費用上漲7.3%。明年商務旅遊機票、酒店及汽車租借費用的價格則分別上升8.4%、8.2%及6.8％。

該報告評估了73個國家和44個行業的商務旅行支出而得出的結論，並預計2022年的全球商務旅行支出將增長近34%，達到9,330億美元。

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責任編輯：龍紀瑩

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