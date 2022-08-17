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【限電停產】四川限電恐令電動車關鍵原材料鋰供應受阻　分析：鋰價料升至50萬元人民幣

股市 17:39 2022/08/17

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【限電停產】四川限電恐令電動車關鍵原材料鋰供應受阻　分析：鋰價料升至50萬元人民幣

內地四川省因遭遇旱災而導致水電發力受阻，市場憂慮作為電動車關鍵原材料的鋰供應或會受到影響，鋰價或因此上升。內地鋰價自6月中旬以來徘徊於47.5萬元（人民幣，下同），周三升至48.05萬元；去年鋰價升逾3倍。

中國多省再傳限電、四川「60年罕見乾旱」多廠停產【下一頁】

Rystad Energy分析師Susan Zou表示，四川是一些大型鋰生產商的所在地，限電措施將推動鋰價短期上升，而本周一至五限電，料令鋰產量減少約3000噸，預期限電不會影響長約鋰合同，但現貨鋰合同及供應將會受到影響，估計鋰價短期會升見每噸50萬元。

天齊鋰業總部位於四川成都

她續稱，到今年內地電力供應情況，預期限電措施有可能延長，或會造成更大的潛在影響。

四川省除是內地人口最多的省份，也是鋰及多晶硅等重要原材料的生產基地。據彭博統計，去年四川省的鋰化工產量佔全國逾五分一。天齊鋰業 （09696） 總部位於四川成都，並於射洪市有一個生產基地。

相關文章：【天齊鋰業9696】南韓股民趁Tesla回彈急沽出　天齊鋰業成新寵兒

相關文章：【互聯互通】商湯20及天齊鋰業9696納入上交所港股通名單　股價齊升

編輯：陳韻妍

港股 天齊鋰業（09696） 電動車 旱災 四川省 電力

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