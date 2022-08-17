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泰國5大即食麵品牌聯署要求加價 加幅創14年新高

環球社會熱點 18:30 2022/08/17

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全球糧食供應受俄烏戰爭影響，導致食品價格上升。泰國5間大型即食麵生產商本周聯署致函政府，請求將每包即食麵售價提高至8泰銖（1.8港元），加幅創2008年以來新高。即食麵品牌Wai Wai稱，部分產品正以虧本價出售。

拜登簽降通脹法案 稱為美國家庭帶來進步繁榮 【下一頁】

泰國上月通脹率達7.61%，按月錄得輕微回落。由於政府對部分必需品實施價格管制，包括雞蛋、食油、即食麵以及建築材料等，生產商要調整價格需得到政府批准。

當地5間知名即食麵品牌包括Mama、Wai Wai、Yum Yum、日清食品（Nissin） 和Suesat周二（16日）聯署向商務部致函，要求將即食麵價格由6泰銖（1.32港元）提高至8泰銖（1.8港元）。

白俄國產電單車零件全屬中國製 盧卡申科不滿當眾怒斥官員 【下一頁】

Wai Wai生產商Thai Food Products Factory於信中表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，導致小麥與棕櫚油價格飆升，推高即食麵生產成本。企業部分即食麵產品正虧本出售，除非政府同意加價，否則產品將主力銷售至海外市場，減少本地銷售。

商務部長朱林（Jurin Laksanawisit）已要求內貿部考慮即食麵加價一事，但他個人認為逾33.3%的加幅水平太高，會對低收入民眾帶來壓力。朱林稱，若生產商需要加價，亦必須盡量減少對消費者的影響；若日後生產成本下降，生產商亦要因應下調即食麵售價。

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責任編輯：郭麗明

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