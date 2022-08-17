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馬斯克稱買曼聯僅為玩笑 美國證監會或調查

環球社會熱點 17:50 2022/08/17

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全球首富馬斯克突然表示有意收購英超球隊曼聯，惟數小時後澄清僅是笑話。此舉不但令一眾曼聯球迷感到失望，亦有分析指，美國證券交易委員會（SEC）或因此介入調查。馬斯克及SEC皆未回應報道。

美國高球手告評論員及NBC誹謗 索償58.8億 【下一頁】

馬斯克（Elon Musk）於當地時間周二（16日）晚上在社交平台Twitter上表示有意收購，《路透社》指曼聯（Manchester United）在德國市場的股價一度上升2.5%，但其後已回落至接近開市水平。財經新聞網站《Market Watch》分析指，雖然馬斯克已澄清帖文僅為玩笑，但曼聯亦有在美國市場掛牌可公開交易，仍有機會令SEC介入調查。

馬斯克及SEC皆未回應報道。

馬斯克因Twitter帖文被SEC調查早有先例，他此前曾出價440億美元（約3,432億港元），表示有意收購Twitter。惟他其後表示因Twitter始終未能證明假帳戶數目所佔比例，所以宣布終止收購。結果馬斯克不但被Twitter提告，SEC亦因此介入調查。

C朗轉會傳聞滿天飛 本尊IG留言：專訪解畫 【下一頁】

馬斯克澄清僅為玩笑後，有曼聯球迷會指摘馬斯克發表帖文前不會再三思考，其帖文亦無太大意義。亦有人指事實再次驗證馬斯克僅作口頭宣傳，但承認若馬斯克能投資其為收購Twitter時準備資金的十分一，是非常美好的事情。球迷會更補充指，所有曼聯粉絲已無法再忍受格萊澤家族（Glazer Family）。

上周有報道指，曾任曼聯董事的英國商人Michael Knighton計劃收購曼聯，當時《福布斯》估計其身家總值約為46億美元（約358.8億港元）。

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責任編輯：李俊儀

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