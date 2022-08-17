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【港交所業績】歐冠昇：短期表現仍受累市況、中概股回流有利資金流入　預告減少外部組合投資規模

股市 17:25 2022/08/17

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【港交所業績】歐冠昇：短期表現仍受累市況、中概股回流有利資金流入　預告減少外部組合投資規模

港交所 （00388） 上半年盈利按年跌27%，除了主營業務受累港股成交減少影響，港交所公司資金投資轉錄虧損3.78億元進一步拖低表現。港交所集團財務總監劉碧茵表示，下半年將會贖回20億元外部投資組合，相當於6月底投資規模的24%，以增強抗跌力和降低盈利波動。港交所上半年外部組合投資回報率為負5.9%，而成立5年多以來累計年化回報約4.6%。

港交所集團行政總裁歐冠昇表示，集團短期盈利情況繼續受制於宏觀市場環境，除了維持短期執行力，更重要是訂下未來5至10年戰略。他表示，單計今年第二季，港股成交額按年跌14%，但主要業務僅跌4%，受惠於期內衍生產品、交易所買賣產品（ETP）、場外結算量增加，反映集團收入漸見多元化，不是由單一產品主導。

他續列舉近期市場發展進展，包括落實ETF互聯互通、互換通，以至增加滬深港通交易日數，都有利提升香港市場活力和深度。

港交所半年少賺27%減派息至3.45元、午後跌幅擴大 LME鎳風波、僱員成本推高支出，可見【下一頁】

中概股回流令更多資金流入香港　歐冠昇：不希望成為他們唯一選擇　

中美審計監管爭議未解，5家國企上周公布將美國預託證券（ADR）除牌，阿里巴巴 （09988） 近期也申請更改香港上市地位，由第二上市轉為主要上市。

歐冠昇預期，中資企業最新行動短期或帶來更多資金流入香港市場，但重申更希望企業可自由選擇上市地點，並且因為香港市場活力、流通量和監管環境而選擇香港上市，「不希望這裡成為他們的唯一上市選擇」。歐冠昇續指，中概股決定由第二上市轉為主要上市，反映他們相信香港市場。

港交所上市主管陳翊庭就表示，難以估算下半年有多少間第二上市中概股將轉為香港主要上市，但今年初修例讓企業更易在香港第二上市和雙重主要上市，讓企業有更多選擇，而相關第二上市中概股若有意轉為主要上市，必須向市場披露。

相關文章：

【滬深港通】中證監、證監會同意增加滬深港通交易日數　南向交易日料每年多約10日、有利MSCI擴大A股權重（第二版）

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴反彈逾1%、已向聯交所申請香港雙重主要上市　將舉行股東大會修訂公司章程

記者：麥德銘

 

港股 香港交易所（00388） 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司 第二上市 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988）
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