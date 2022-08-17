美國高球手告評論員及NBC誹謗 索償58.8億

美國一名高爾夫球手早前入稟法院，控訴美國全國廣播公司（NBC）旗下高爾夫球頻道及其評論員長年攻擊自己，導致他的職業球手生涯蒙受不必要的壓力及針對，遂以誹謗罪要求獲得7.5億美元賠償。

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美國紐約郵報根據德州法律文件報稱，現年32歲的里德（Patrick Reed）入稟，以誹謗罪控告NBC高爾夫球頻道﹑評論員錢布利（Brandel Chamblee）及美國職業高爾夫球協會（PGA）巡迴賽總監莫納森（Jay Monahan），要求獲得7.5億美元（約58.8億港元）賠償。

里德指控三者串謀參與及策劃誹謗自己，錯誤報道資訊及不顧一切忽視真相，甚至蓄意誤導公眾。里德稱過去9年飽受攻擊，名聲遭摧毀，面對仇恨及不友善工作環境，使他的生活嚴重受影響。

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起訴書中列明，里德在巡迴賽中備受針對，被迫過度承受現場觀眾及其他人士的大叫騷擾，而一切源頭便是NBC高爾夫球頻道。起訴書指里德成為頻道誹謗言論攻擊目標，導致他本人﹑LIV高爾夫球巡迴賽及其他與LIV簽約球手蒙受損失。

作為2018年美國大師賽冠軍，里德在高爾夫球界一直是位具爭議性人物，錢布利更是多次攻擊里德。里德代表律師於2020年1月時曾向錢布利發出禁令，要求後者停止指控里德在巡迴賽上作弊。但錢布利未有理會，並另外加以攻擊里德轉投LIV的決定。

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責任編輯：吳漢培