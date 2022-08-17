【科網監管】美企拒刪涉及烏克蘭城鎮影片　遭俄羅斯罰款約26萬

▲ 俄羅斯一家法院已就Twitch拒絕刪除一段涉及戰爭的虛假消息，處以200萬盧布（約25.6萬港元）罰款。

繼俄羅斯大幅收緊對外國科技企業的限制，並向Google及Meta等違規的科技巨頭罰款後，再有美國科企因拒絕刪除涉及含有虛假訊息的影片，而遭俄羅斯當局處罰。

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涉事的遊戲影片串流媒體平台Twitch是亞馬遜（Amazon）旗下的子公司 ，主要供遊戲玩家進行遊戲實況、屏幕分享或供遊戲賽事轉播。同時亦提供聊天室，讓觀眾間進行簡單互動。

綜合外媒報道，俄羅斯一家法院已就Twitch拒絕刪除一段涉及戰爭的虛假消息，處以200萬盧布（約25.6萬港元）罰款。雖然當局未有具體說明影片內容，但據了解，該影片時長31秒，以烏克蘭城鎮Bucha的一名女孩為主角。

與Google早前因傳播有關烏克蘭戰爭的資訊，而遭俄羅斯當局罰款3.7億美元（約29億港元）相比，Twitch今次的罰款金額可謂是微不足道。然而，這並不是Twitch首次遭當局罰款。早於今年5月，Twitch便與蘋果、Airbnb、Likeme、Pinterest、和Google等多間科企，因違反俄羅斯境外存儲個人數據而處以罰款。目前，Twitch暫未對罰款或就該涉事影片作任何評論。

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責任編輯：殷凱怡

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