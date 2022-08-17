  • 26°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科網監管】美企拒刪涉及烏克蘭城鎮影片　遭俄羅斯罰款約26萬

科技 18:00 2022/08/17

分享：

分享：

俄羅斯一家法院已就Twitch拒絕刪除一段涉及戰爭的虛假消息，處以200萬盧布（約25.6萬港元）罰款。

繼俄羅斯大幅收緊對外國科技企業的限制，並向Google及Meta等違規的科技巨頭罰款後，再有美國科企因拒絕刪除涉及含有虛假訊息的影片，而遭俄羅斯當局處罰。

【防壟斷】不滿作證繁重　亞馬遜要求FTC停止商業調查

涉事的遊戲影片串流媒體平台Twitch是亞馬遜（Amazon）旗下的子公司 ，主要供遊戲玩家進行遊戲實況、屏幕分享或供遊戲賽事轉播。同時亦提供聊天室，讓觀眾間進行簡單互動。

綜合外媒報道，俄羅斯一家法院已就Twitch拒絕刪除一段涉及戰爭的虛假消息，處以200萬盧布（約25.6萬港元）罰款。雖然當局未有具體說明影片內容，但據了解，該影片時長31秒，以烏克蘭城鎮Bucha的一名女孩為主角。

與Google早前因傳播有關烏克蘭戰爭的資訊，而遭俄羅斯當局罰款3.7億美元（約29億港元）相比，Twitch今次的罰款金額可謂是微不足道。然而，這並不是Twitch首次遭當局罰款。早於今年5月，Twitch便與蘋果、Airbnb、Likeme、Pinterest、和Google等多間科企，因違反俄羅斯境外存儲個人數據而處以罰款。目前，Twitch暫未對罰款或就該涉事影片作任何評論。

【科網監管】俄羅斯再收緊科企限制　無當地辦公室將被罰款

【軍事科技】外媒：俄羅斯建反衛星武器系統　可使間諜衛星「失明」

責任編輯：殷凱怡

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【四川限電】蘋果供應商BOE：將調整四川業務　4條屏幕生產線影響有限
今日
【四川限電】蘋果供應商BOE：將調整四川業務　4條屏幕生產線影響有限
【數碼誠信】報告：數碼信任指數每增5% 　人均GDP上升2.5萬元
今日
【數碼誠信】報告：數碼信任指數每增5% 　人均GDP上升2.5萬元
【人工智能】Google研多用途AI機械人　冀可對談及理解指令
今日
【人工智能】Google研多用途AI機械人　冀可對談及理解指令
【黑客攻擊】報告：近70%網絡威脅　由網絡釣魚及軟件漏洞引起
今日
【黑客攻擊】報告：近70%網絡威脅　由網絡釣魚及軟件漏洞引起

你可能感興趣

【四川限電】蘋果供應商BOE：將調整四川業務　4條屏幕生產線影響有限
今日 13:00
【四川限電】蘋果供應商BOE：將調整四川業務　4條屏幕生產線影響有限
【數碼誠信】報告：數碼信任指數每增5% 　人均GDP上升2.5萬元
今日 15:15
【數碼誠信】報告：數碼信任指數每增5% 　人均GDP上升2.5萬元
【人工智能】Google研多用途AI機械人　冀可對談及理解指令
今日 16:17
【人工智能】Google研多用途AI機械人　冀可對談及理解指令
手機Apps 電玩手遊 社交平台 串流 戰爭 烏克蘭 Google 媒體 俄羅斯 俄羅斯盧布

下一篇文章

【黑客攻擊】報告：近70%網絡威脅　由網絡釣魚及軟件漏洞引起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果爭議】於TikTok分享iPhone被盜後安全指引　蘋果工程師疑遭解僱
【蘋果爭議】於TikTok分享iPhone被盜後安全指引　蘋果工程師疑遭解僱
【智能手機】擔心安全及私隱問題　近半Android用戶考慮改用iPhone
【智能手機】擔心安全及私隱問題　近半Android用戶考慮改用iPhone
【串流平台】YouTube進軍串流平台市場　「頻道商店」最快秋季面世　
【串流平台】YouTube進軍串流平台市場　「頻道商店」最快秋季面世　
【蘋果動向】蘋果研VR指尖追蹤設備　優化觸覺反饋體驗
【蘋果動向】蘋果研VR指尖追蹤設備　優化觸覺反饋體驗
【黑客攻擊】Signal合作夥伴Twilio遭網絡釣魚　證實1900個用戶電話號碼被外洩
【黑客攻擊】Signal合作夥伴Twilio遭網絡釣魚　證實1900個用戶電話號碼被外洩
【WFH】蘋果取消在家工作安排　9月起員工每周需到公司3天
【WFH】蘋果取消在家工作安排　9月起員工每周需到公司3天
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款