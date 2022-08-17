【瑞銀財管】瑞銀財富管理期望大中華區私人客戶3年倍增　推應用程式吸客

瑞銀財富管理推出新應用程式Circle One，加強與客戶連繫的工具，並作為該行擴大資產規模約100萬美元至500萬美元的私人客戶（Private Clients）客戶群的策略。瑞銀財富管理私人客戶大中華區黃國正表示，希望瑞銀大中華區客戶未來3年有倍數增長。

瑞銀財富管理表示，目前將財富管理客戶分層定為私人客戶、高資產淨值（HNW）和超高資產淨值（UHNW）客戶，雖然大中華區私人客戶目前人數只佔約10%，但增長潛力不容輕視，有必要建立新平台去吸納這批客戶，已組成約60人的專門團隊，為私人客戶提供資訊。

王國正指，Circle One第一階段會先在亞太地區推出，從5月推出至今，已有數千人下載，反應良好。他又指出，該平台可以將客戶與專家、思想領袖與投資建議連繫。瑞銀投資總監辦公室（CIO）會以影片及直播等形式，為客戶提供最新投資觀點。

對於下半年市況，王國正指市場仍然受政治因素等影響，CIO建議客戶可以分散投資以降低風險，並可以增加更多另類投資，如對沖基金及私募基金，因相關產品與市場關連度不太高，故今年表現甚佳，以為超高資產淨值客戶才能參與這些投資，現時私人客戶也可以參與和得到更多相關資訊。

相關文章：

【中國市場】瑞銀擬在內地設立全資公募基金公司 正招聘關鍵人員

【騰訊業績】騰訊次季收入跌3%、上市以來首見負增長 經調整純利挫17%但勝預期

【分析│領展派息】大華繼顯：領展去年併購料可推升2024財年派息逾9% 中港零售回暖利零售物業表現

記者：葉志偉