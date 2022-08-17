▲ 【世界盃】Now TV推FIFA世界盃2022通行證 新客申請指定Plan只須額外280元加購

四年一度的世界盃今年11月在卡塔爾開戰，香港電訊 （06823） 旗下Now TV宣布推出FIFA世界盃2022通行證，正價1,080元，可收看全部64場世界盃直播賽事，賽事更支援4K播放。

由即日起至2022年9月30日，現有指定Now TV體育組合客戶可以優惠價880元訂講FIFA世界盃2022通行證。

而全新Now TV客戶申請或現有Now TV客戶升級或續約至指定Now TV組合，並簽訂24個月合約，可享早鳥價280元訂購通行證，於電視或以Now ID登入Now Player流動應用程式或Now TV網頁版，透過手機及平板電腦收看FIFA世界盃2022。

免費電視ViuTV將播放19場FIFA世界盃卡塔爾賽事

全新客戶亦可選擇「4K世界級體育及寬頻組合」計劃，已包括FIFA世界盃2022通行證、6星級體育組合及亞洲娛樂組合、全新Now H1盒子及網上行2x1000M多連接寬頻服務，觀看4K高清世界盃畫質。

此前香港電訊透露，免費電視ViuTV將播放19場FIFA世界盃卡塔爾賽事，包括揭幕戰、兩場準決賽及決賽。

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