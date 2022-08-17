【分析│最優惠利率】高盛：港銀最快8月、最遲9月加P四分一厘　銀行體系結餘將重返約500億元正常水平

▲ 高盛：港銀最快本月、最遲9月加P四分一厘 銀行體系結餘將重返約500億元正常水平

聯儲局已累計加息2.25厘，今年餘下時間有機會進一步合共加息1厘。高盛預期，本港銀行最快本月、最遲9月22日，便會首次上調最優惠利率（P息）。高盛重申，一般而言，當P息減1個月HIBOR的差距縮窄至約2個百分點，前者便會上調，而兩者間的差距現已僅約1.8個百分點。

至於1個月HIBOR與1個月美元倫敦銀行同業拆息（LIBOR）比較，前者繼續低約0.5個百分點。隨著交易員進一步在1個月HIBOR與LIBOR間進行套利，以及金管局入市維繫聯滙制度，高盛指本港銀行體系結餘料將重返約500億港元的正常水平，港銀最快本月或最遲9月聯儲局議息後，便會將P息上調0.25厘。但本周期加P料僅一次起兩次止，倘有第二次加P，高盛估將於12月發生。

高盛指加P對港銀淨息差而言屬個別負面事件，料P息每上調25點子，將導致中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 淨息差分別收縮2個基點及5個基點。然而，相對港銀在2021至2024年間預測的淨息差累計擴張幅度，亦即54點子或58點子，有關收窄幅度仍小。

本地銀行股未來12個月仍有望走高

回顧對上一次本港加P即2018年9月的經驗，高盛指港銀淨息差受P息上調限制，並觸發本地銀行股股價隨後轉趨疲弱。但展望未來，高盛不認同本地銀行股股價已在今年較早時間見頂的說法，反而相信銀行股未來12個月仍可進一步走高，因其財務表現已有所改善，但加息仍有機會對銀行股帶來負面反應。

高盛解釋，與上次加P不同，隨著入境措施進一步開放，本港經濟增長明年料有改善，消費活動也可望轉強。同時，企業貸款有望獲得重新向上定價，令有關貸款淨息率好轉，以及港銀現估值較歷史均值有25%折讓，也是港銀股價未見頂原因。

個股方面，高盛認為投資者應部署貸款組合中，企業貸款相對零售銀行比重較高的銀行股，原因是加P對零售銀行淨息差的限制較大。基於中銀香港對零售銀行業務盈利依賴程度較低，故獲高盛看好給予「買入」評級，並將其列入確信買入名單。滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 亦獲高盛「買入」評級，當中又以前者本港盈利佔比較高。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【分析│香港樓市】牛津研究：港第四季加P息12.5點子、住宅樓價料跌4% 外圍環境挑戰嚴重打擊本土情緒

【港元拆息】1個月HIBOR錄11連升逼近兩厘 港滙續偏強曾報7.8356

記者：余倩敏