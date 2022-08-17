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證監會向耀才證券發出限制通知書　以凍結與涉嫌內幕交易有關的客戶帳戶

股市 17:04 2022/08/17

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證監會向耀才證券發出限制通知書　以凍結與涉嫌內幕交易有關的客戶帳戶

證監會向耀才證券 （01428） 發出限制通知書，禁止該公司處置或處理一個持有涉嫌內幕交易收益的客戶帳戶中的若干資產。證監會指，耀才證券全面配合證監會的調查，及並非證監會有關涉嫌內幕交易的調查對象，而有關限制通知書並不影響耀才的運作或該公司的其他客戶。證監會的調查仍在進行中。

招商證券從事投行類業務盡職調查不充分　被深圳證監局發警示函【下一頁】

該限制通知禁止耀才在未取得證監會的事先書面同意的情況下，以任何方式處置或處理，或輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理該帳戶內的任何資產（以某個數額為限），包括：（i） 就任何證券訂立交易；（ii） 按該帳戶的任何獲授權人或任何代其行事的人的指示，處理證券及／或現金的任何提取或轉移；（iii） 按該帳戶的任何獲授權人或任何代其行事的人的指示，處置或處理任何證券及／或現金；及（iv） 輔助另一人處置或以上述指明方式處理該帳戶內的有關資產。若耀才證券接獲任何與上述指明的限制有關的指示，亦須通知證監會。

證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出有關限制通知書以禁止耗散該帳戶所持有的涉嫌內幕交易的收益，是可取的做法。

相關文章：【證監會季報】證監會次季盈轉虧蝕9481萬元、審閱IPO申請大減逾四成　港股日均成交額按季減少15%

相關文章：【滬深港通】中證監、證監會同意增加滬深港通交易日數　南向交易日料每年多約10日、有利MSCI擴大A股權重（第二版）

編輯：陳韻妍

港股 證監會 耀才證券金融（01428）
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