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Kim Kardashian拒拍拖變湊仔 忍痛與28歲男友斬纜

環球社會熱點 08:05 2022/08/18

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美國名媛Kim Kardashian近日傳出與喜劇演員Pete Davidson，匆匆結束僅9個月的戀情。有指Kim Kardashian感覺與28歲的Pete Davidson年齡差距太大，與年輕13歲的男友拍拖時似湊仔而感到筋疲力盡，故忍痛結束這段關係。

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41歲的Kim去年初與饒舌歌手Ye（前稱Kanye West）離婚，同年10月客串《Saturday Night Live》節目時當眾甜蜜一吻，兩人其後傳出戀情。

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直至今年3月，Kim正式在Instagram發文親證與Pete的戀情。兩人最近幾個月也不時在多個社交場合放閃，包括5月以情侶檔姿態出席有「時裝界奧斯卡」之稱的慈善晚會Met Gala，Kim當時身穿已故女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的經典晚裝赴會更引起爭議。

有「女神收割機」之稱的Pete Davidson歷任女友

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不過本月初傳出兩人分手的消息，雙方一直未公開回應。《New Magazine》引述消息指，兩人的年齡差距成為分手主因。

有指Kim明顯比Pete成熟得多，而拍拖時有如湊仔一樣就使Kim筋疲力盡。Pete又正在澳洲拍攝電影《Wizards!》，由於時差影響而聚少離多也影響關係。

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再加上兩人相戀後，Kim的前夫Ye不時與Pete口角，甚至專登將Pete寫入歌詞攻擊對方。Kim本身與Ye育有4名子女，不希望前夫與新歡的口角會影響到子女，也以子女的情緒為先。

早前更有報道指Kim分手後正處於空窗期，Ye有意爭取與她重修舊好，希望兩人能復婚。

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責任編輯：鄭錦玲

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