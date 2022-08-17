【網上平台】Carousell 推出10周年 近年收益達3位數百分比增幅 將開發物流及支付功能

談及買賣二手商品，會到哪個平台尋寶？免費拍賣平台旋轉拍賣（Carousell）於新加坡創立10周年，在香港推出6年，除了為本地大眾帶來方便易用的拍賣平台，並支援本地商戶及中小企創業，近年錄得3位數百分比的收益增幅，並將進一步開發物流及支付功能。

Carousell香港董事總經理黃俊仁指，本年度除了請來商台DJ阿正宣傳，近月與宜家家居合作，於宜家家居九龍灣實體店推出二手家具售賣。Carousell在未來將重點發展可持續範疇，近日於電腦展亦有宣傳在買新電腦之前，先將舊電腦賣走。另外亦有與物流公司Zeek合作，為網店提供特快點對點配送，從而鼓勵大眾善用平台，以環保的方式整理不用的物品，並加強用戶安全，嚴打偽冒及詐騙，並研究在未來開發應用程度支付（In-app Payment）功能。

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雖然C2C用戶佔Carousell的大部分，不過黃俊仁指，為進一步支援本地商戶，Carousell 早於2年前推出「CarouBiz」計劃，為商戶提供度身訂造的營銷方案，助中小企及有意營商人士開展線上業務。而CarouBiz亦配合消費券計劃推出宣傳。而正值第五波疫情期間，Carousell亦有推出「968元中小企疫轉計劃」讓中小企在平台開設商店。而近期亦推出了「Start-on Carousell」計劃，讓18至24歲的年青人學習經商之道。

Carousell亦有為商戶拓展業務的成功經驗，Carousell上的商業用戶之一，已創立12年、6年前加入Carousell並有4間實體分店的二手電腦用品店「Come In」，其創辦人分享受疫情影響，實體店變得杳無人煙，現時的生意額以Carousell平台上的業務為主，多年來已錄得數百項「5星好評」。

另一成功的商業用戶是4 年前加入Carousell的日本集運公司「宮二」，主要出售在日本所收集的二手物品，如大量的菲林相機，其創辦人指，如用戶在Carousell內向其發送短訊，當中有85%最終達到成交，平均一年錄得160萬營業額，並可獲50至60%利潤，另在日本收取10%的回收資助，曾經一年更錄得250%的生意增長，人均消費金額為5,000元。

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責任編輯：龍紀瑩