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【華潤電力 836】 華潤電力半年少賺22% 兼削派息16% 股價照5連升

股樓投資 16:50 2022/08/17

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華潤電力（00836）上半年少賺22.5%兼減派息，惟獲兩大行唱好電力股下，股價5連升，今日（17日）最多升近8%，高見15.5元，收報15.22元，升5.7%，成交額6.3億元，5日累升逾18%。

同場加映﹕【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

潤電上半年營業額升17.8%至504.1億元，主要由於附屬燃煤電廠平均上網電價按年升近24%，及平均售熱價升近20%所帶動。盈利43.7億元，按年跌22.5%，核心純利為38.4億元，按年跌33.8%；每股基本盈利0.91元，派中期息每股0.21元，按年跌16%。其中可再生能源業務純利貢獻（不包括非現金匯兌損益）增長5.8%至52.8億元，火電業務則盈轉虧。

【中芯國際 981】 中芯國際績後遭多間大行削價 加上手機芯片「雪崩式」下跌 股價兩日累跌近一成【見下頁

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截至6月底止，潤電運營裝機容量為6.5萬兆瓦，運營權益裝機容量約5萬兆瓦。其中火力發電運營權益裝機容量為3.4萬兆瓦，佔比67.4%；風電、光伏及水電運營權益裝機容量合共達1.6萬兆瓦，佔比32.6%，較去年底上升0.4個百分點。

同場加映﹕【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

集團表示，目標在「十四五」期間新增4,000萬千瓦可再生能源裝機，預計至2025年底，可再生能源裝機佔比超過50%。今年全年目標新增風電和光伏項目併網容量6,300兆瓦，其中大批項目將於今年下半年併網。

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記者：郭秀慧

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新能源 電力 港股 派息 營業額 純利 華潤電力（00836）

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