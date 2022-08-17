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【香港經濟】本港5月至7月失業率降至4.3%　與消費及旅遊相關行業改善最大

宏觀解讀 16:36 2022/08/17

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【香港經濟】本港5月至7月失業率降至4.3%　與消費及旅遊相關行業改善最大

政府統計處公布，5月至7月經季節性調整的失業率下跌至4.3%，較4月至6月的4.7%有所改善。就業不足率亦由4月至6月的3%，下跌至5月至7月的2.2%。

東亞：不排除年內加P 1.25厘　失業率年底料降至4.5%以下【下一頁】

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在5至7月較上一個3個月期間下跌0.9個百分點至6.5%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌1.6個百分點至7%，零售業的失業率下跌0.3個百分點至6.3%。大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業、運輸業和藝術、娛樂及康樂活動業。

就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長孫玉菡說，只要本地疫情維持受控，加上在第二階段消費券計劃的支持下，本地經濟活動在未來數月預計會進一步恢復，勞工市場應可因而繼續改善，但改善的幅度將取決於經濟在金融狀況收緊下的恢復速度。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

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編輯：陳韻妍

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經濟 就業 失業 孫玉菡 政府統計處 香港 失業率

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