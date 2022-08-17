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【水上活動】Wakesurf熱潮減退？　滑水預約減逾3成

商業 16:50 2022/08/17

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隨着疫情緩和，留港消費的客群減少，有本地滑水公司料生意出現樽頸。（受訪者提供圖片）

無繩滑水（Wakesurfing）是近年新興的水上活動，滑水公司愈來愈多，競爭日大。隨着疫情緩和，留港消費的客群減少，有商戶料生意出現樽頸，甚至下跌最多3成，亦有些暫保升勢。要脫穎而出就各師各法，包括增加網上宣傳，開拓其他水上活動。

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疫情以來，港人無法外遊，只能留港消遣，成功帶旺不少戶外活動市況。無繩滑水正是其中之一，滑水公司Wake Valley創辦人Jason透露，由2019年至2021年間，客人數量每年以25至30%增長。

滑水公司Wake Valley創辦人Jason透露，由2019年至2021年間，客人數量每年以25至30%增長。（受訪者提供圖片）

為何滑水預約出現放緩？

不過滑水公司普遍認為，隨着疫情緩和以及出入境鬆綁，令預約數量及生意開始放緩。另一滑水公司JoinWake創辦人Simon指，近期滑水預約按年減少3成至4成，相信原因主要是經濟不景，加上不少處所重開，令市民休閒娛樂的選擇增加；變相需求減少。

Wakevolution創辦人兼主教練Jethriel亦指：「由於海外不少國家已放寬入境的隔離日數，甚至是免隔離，有不少客人現時亦寧願去旅行。」變相有些舊客的預約減少，但6月至10月因為是滑水的高峰期，故期內生意仍呈上升趨勢。Wake Valley的Jason亦指，今年客人數量大概減少3至4成。

每小時收費1000元起

雖然客人減少，但他們每次的消費金額亦不低。以JoinWake為例，Simon指旗下滑水船每日出租率為7至8成，平均每架船一日可接待2至3組客人，每組2至3小時；而每小時收費為1,000至1,400元。Wakevolution每小時收費則為1,500至3,000元，除假日的休閒客群外，亦有平日光顧的恒常客。Jethriel解釋：「有些人會在早上上班前進行滑水訓練，精進技巧，這些客人大多是1至2人一組，每次出海1至2小時。」

有些人會在早上上班前進行滑水訓練，精進技巧。（受訪者提供圖片）

Wakevolution相信，未來生意額將步入樽頸，不會有太多增幅。（受訪者提供圖片）

3間受訪滑水公司對前景不算非常樂觀，但亦各有策略應對。Wakevolution相信，未來生意額將步入樽頸，不會有太多增幅，惟客群將持續壯大。Jethriel表示，該企未來將會從社交媒體入手，同時將會鼓勵初初接觸滑水的顧客，嘗試參與恒常訓練。

Wake Valley的Jason認為生意額將會下跌3至4成，但同樣相信新客比例將會保持6至7成。為保持競爭力，Jason將會把重心放在增進教學內容、教練質素。JoinWake的Simon則稱，未來將開拓其他水上活動業務，如遊船河，盼產生協同效應。

Jethriel表示，該企未來將會從社交媒體入手。（受訪者提供圖片）

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