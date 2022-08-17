▲ 【中概股】拼多多據指計劃9月推跨境電商平台 首站進軍美國

據內媒引述 消息人士 報道，拼多多（美：PDD）正在籌備推出跨境電商平台，並料在9月中旬上線，第一站將登陸美國。拼多多此前最重要的戰略項目社區團購業務「多多買菜」的多位一級主管，已經轉崗負責該海外項目。

消息人士指，新業務 模式將效仿中國最大跨境電商獨立站SheIn，並正在全品類招商。目前這被認為拼多多目前最重要的戰略項目之一。

消息指，拼多多內部默認該出海項目的負責人是拼多多營運總監顧娉娉。據指她在內部曾表示東南亞市場的電商競爭太激烈，故此次先行進攻美國。

另外，團隊其他班底有來自多多買菜多個省區的一級主管趙佳臻和花名為葡萄的員工負責美國市場的招商工作。新應用的廣告投放推廣仍由主站增長負責人吳垚帶隊，供應鏈由劉鑫琦負責。

更多美股新聞

相關文章：

【大戶持倉】高瓴上季增持阿里拼多多 清倉滴滴及理想汽車

【業績│中概股】拼多多首季經調整純利42億元勝預期、早段升半成 管理層預告增長將放緩

【大行分析】大摩：騰訊若沽美團可釋放價值、或更進取回購股份 一文看清大行對騰訊擬沽美團傳聞之看法（不斷更新）

編輯：姚卓然

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份