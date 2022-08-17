白俄國產電單車零件全屬中國製 盧卡申科不滿當眾怒斥官員

俄烏戰爭爆發後，作為俄羅斯盟友的白俄羅斯同受西方國家多方面制裁，積極加強本地生產力應對。白俄羅斯總統盧卡申科周一（15日）在首都明斯克視察國產汽車工廠時，發現汽車零件均是由中國入口，對此感到相當不滿，並當眾斥責負責人士。

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盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）周一在首都明斯克（Minsk）視察生產電單車及單車的MotoVeloZavod工廠時，發現一款新款國產電單車，大部分零件均由中國入口，於是當眾動怒。

外媒報道指，盧卡申科質問工廠負責人，

「電單車什麼組件來自本地？」（What is your own？）

負責人回應指只有設計及組裝電單車的部分是由本地負責，其他零件均從中國進口。

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白羅斯通訊社（BelTA）稱，盧卡申科對此相當不滿，指自家生產進度緩慢，並嚴厲批評相關負責人。盧卡申科敦促國內製造商加快生產組件，稱全國只有兩成產品來自本地生產，在全球局勢及國家受制裁的背景下，缺乏本地製造情況存在一定風險。

據悉，盧卡申科當眾質問負責人，稱「如果聽日被制裁，你可以點做？」（Tomorrow Sanctions to carry out，what are you doing？）

他強調雖然與中國關係良好是好事，但白俄羅斯需要更多本地製造的汽車。據悉，當日的工廠負責人已被開除。

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責任編輯：郭麗明