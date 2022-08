白俄國產電單車零件全屬中國製 盧卡申科不滿當眾怒斥官員

俄烏戰爭爆發後,作為俄羅斯盟友的白俄羅斯同受西方國家多方面制裁,積極加強本地生產力應對。白俄羅斯總統盧卡申科周一(15日)在首都明斯克視察國產汽車工廠時,發現汽車零件均是由中國入口,對此感到相當不滿,並當眾斥責負責人士。

盧卡申科(Aleksandr Lukashenko)周一在首都明斯克(Minsk)視察生產電單車及單車的MotoVeloZavod工廠時,發現一款新款國產電單車,大部分零件均由中國入口,於是當眾動怒。

外媒報道指,盧卡申科質問工廠負責人,

「電單車什麼組件來自本地?」(What is your own?)

負責人回應指只有設計及組裝電單車的部分是由本地負責,其他零件均從中國進口。

白羅斯通訊社(BelTA)稱,盧卡申科對此相當不滿,指自家生產進度緩慢,並嚴厲批評相關負責人。盧卡申科敦促國內製造商加快生產組件,稱全國只有兩成產品來自本地生產,在全球局勢及國家受制裁的背景下,缺乏本地製造情況存在一定風險。

據悉,盧卡申科當眾質問負責人,稱「如果聽日被制裁,你可以點做?」(Tomorrow Sanctions to carry out,what are you doing?)

他強調雖然與中國關係良好是好事,但白俄羅斯需要更多本地製造的汽車。據悉,當日的工廠負責人已被開除。

責任編輯:郭麗明