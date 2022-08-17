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【HSBC滙豐】香港上海滙豐委任BAI資本創始及管理合夥人龍宇為獨立非執董

Hot Talk 16:23 2022/08/17

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【HSBC滙豐】香港上海滙豐委任BAI資本創始及管理合夥人龍宇為獨立非執董

HSBC滙豐 （00005） 旗下香港上海滙豐銀行公布，委任BAI資本的創始及管理合夥人龍宇為獨立非執行董事。龍宇現任BAI資本的創始及管理合夥人，以及貝塔斯曼集團（Bertelsmann SE & Co. KGaA）管理委員會成員。她擁有逾15年投資經驗，專注投資於亞洲區內的創新及科技初創企業，致力協助具有國際視野的中國創業者在國際市場開拓機遇。

龍宇同時出任多間上市公司的獨立董事，包括Tapestry Inc.（美：TPR）、樂信（LexinFintech Holdings Ltd.）（美：LX）﹑蔚來汽車 （09866） （美：NIO）和檸萌影視傳媒 （09857） 。 在2015年至2021年，她作為首位華人成員擔任斯坦福大學商學院顧問委員會成員，她亦在2011年被世界經濟論壇（WEF）評為全球青年領袖（YGL）。

香港上海滙豐銀行主席王冬勝表示，龍宇對於中國風險投資市場的深厚認識，加上在金融科技投資方面的豐富經驗，相信她將能為董事會帶來寶貴貢獻。王指，她曾帶領BAI資本成為中國科技、媒體及電信行業的領先投資者，她曾擔任多間投資、消費金融和跨國公司的董事會成員，所得經驗將會為董事會提供獨到的見解。

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編輯：胡學能

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