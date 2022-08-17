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【黑客攻擊】報告：近70%網絡威脅　由網絡釣魚及軟件漏洞引起

科技 17:00 2022/08/17

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黑客常利用網絡釣魚等社交工程，以容易、低成本、高效益的方式來輕易獲存取權限。（法新社）

黑客經常利用各種技術入侵企業網絡，而勒索軟件和網絡釣魚是最常見的手段。網絡安全企業Palo Alto Networks《2022年Unit 42安全事件應變報告》指出，近70%網絡安全事件是由軟件漏洞及網絡釣魚引起。

據統計，洩密網站上平均每4小時就會出現一個新的勒索軟件受害者，因此識別勒索軟件攻擊對企業至關重要。普遍情況下，勒索軟件攻擊者只有在文件加密後才會被發現，同時受害企業亦會收到勒索郵件。

【數碼誠信】報告：數碼信任指數每增5% 　人均GDP上升2.5萬元

向企業雙重勒索   强迫支付贖金

該報告提到，勒索軟件攻擊的停留時間中位數（即攻擊者在目標環境中花費的時間到被檢測到的時間）為28天，贖金高達3,000萬美元（約2.3億港元），實際支付800 萬美元（約6,270萬港元）。此外，愈來愈多攻擊者開始使用雙重勒索，强迫企業支付贖金，否則公開企業的敏感信息。

金融和房地產的贖金金額為所有行業中最高，平均分別被勒索近800萬美元（約6,270萬港元）和520萬美元（約4,000萬港元）。報告指出，金融、專業和法律服務、製造業、醫療保健、高科技以及批發及零售業都是受影響最大的行業，因為這些行業往往會儲存、傳輸和處理大量可讓攻擊者從中獲利的敏感信息。

【智能手機】擔心安全及私隱問題　近半Android用戶考慮改用iPhone

至於商業電郵洩露（BEC）通信欺騙案件中，黑客則常利用網絡釣魚等社交工程，以容易、低成本、高效益的方式來輕易獲存取權限。許多情況下，他們只是欺騙目標交出憑據，當獲得存取權限後，商業電子郵件洩露攻擊的停留時間中位數為38天，平均被盜金額為28.6萬美元（約224萬港元）。

報告又提到，在一半安全事件應變（IR）案例中，企業在面向互聯網的關鍵系統上，都缺乏多重身份驗證，例如：企業網絡郵件、虛擬專用網絡（VPN）和其他遠程存取解決方案。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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