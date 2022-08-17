【人工智能】Google研多用途AI機械人　冀可對談及理解指令

▲ Google開放Google機械人研究所，展示了30多款處於開發階段的機械人。

AI機械人發展穩定，科學家除了研究可執行單一指令和令機械臀操作更仔細外，亦致力研發具備更多功能的AI機械人。日前Google開放Google機械人研究所，展示了30多款處於開發階段的機械人。

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綜合外媒報道，Google正將物理機械人的眼睛和機械臂，與虛擬聊天機械人的知識和對話技結合，期望可進一步打造出多用途AI機械人。是次展出的30多款機械人主要是來自Google姊妹公司Everyday Robots，它們可以進行打乒乓球、接長曲棍球、學習堆砌積木、打開冰箱門等操作，部分甚至學會如何為自己充電。

對於現時市面上的AI機械人大多只能依據用家的指令，再加以執行。Google機械人研究所高級主管Vincent Vanhoucke舉例指，當你可能會對人說「當你有時間，你可以給我拿杯飲料嗎？」，當中的「當你有時間」可能沒有任何意義，但對方便能輕易理解成「你需要我為你提供一杯飲料」。

人類指令難理解 僅限字面意思

他續指，對於機械人而言，這看似一個簡單的陳述，會被分散成多個意思，並要用到大量的知識和理解。如果機械人對於指令的理解只限於字眼意思，那麼「你可以給我拿杯飲料嗎？」的指令，只會得到機械人以「可以」作回覆，而不是以實際行動回應。相關的技術問題成為多用途AI機械人發展進程的一大難題，但Google表示正在用並自然語言處理系統解決相關問題，從而令機械人可以準確地處理和理解人類指令的意思。

Google又指，這些機械人只可執行幾十個簡單的動作，亦尚未將消費者熟悉的「OK，Google」召喚功能嵌入於這些機械人之中，故暫不打算出售。

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責任編輯：殷凱怡

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