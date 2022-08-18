【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期

騰訊業績放榜，騰訊於周三（17日）收市後公布第二季業績，受累宏觀經濟逆風及新遊戲數目減少等，騰訊次季收入1340.34億元（人民幣，下同），按年跌3%，遜預期的1355.98億元，是騰訊自2004年上市以來首次倒退。

騰訊高開4.2%，報316元，連升三日並創今個月高。

騰訊上季純利約186.19億元，按年跌56.2%，遜預期的250億元；經調整純利約281.39億元，按年跌17%，但勝預期的248.8億元。

上季退出非核心業務、收緊營銷開支等 帶動經調整盈利按季增長

內地科網股紛紛強調降本增效，騰訊提到，上季集團主動退出非核心業務，收緊營銷開支，削減運營費用，使收入承壓的情況下實現經調整盈利按季增長。騰訊強調，未來將聚焦於提升業務效率並增加新的收入來源，包括視頻號中推出信息流廣告。

值得留意是，騰訊上季收入成本按年增長1%至761億元，當中渠道及分銷成本、雲項目部署成本及內容成本減少，而服務器與頻寬成本（包括隨視頻號服務增長而產生的成本）增加。

騰訊：本土遊戲業面臨過渡性挑戰

內地重啟審批遊戲版號後，騰訊尚未有任何新遊戲獲批，騰訊承認，本土遊戲行業正面臨過渡性的挑戰，包括大型遊戲發佈數量下降、用戶消費減少以及未成年人保護措施，會優先專注於提升技術能力並鞏固玩家參與度方面的領先地位。

騰訊上季增值服務收入為716.83億元，按年跌0.5%，行業挑戰下，當中內地遊戲收入下降1%至318億元，當中《王者榮耀》、《天涯明月刀手遊》及《英雄聯盟》內地收入下滑，而《英雄聯盟手遊》、《重返帝國》及《金鏟鏟之戰》等最近推出的遊戲收入增加。

騰訊網絡廣告繼續受累需求疲軟 4、5月受衝擊較大

騰訊網絡廣告繼續受累互聯網服務、教育及金融領域需求明顯疲軟，上季網絡廣告收入跌18%至186.38億元。騰訊稱，廣告業務於4、5月受衝擊較大，部分被合併搜狗所帶來的廣告收入所抵銷。

當中社交及其他廣告收入下降17%至161億元，主要是廣告需求疲軟、廣告競投量低迷，使得eCPM 下滑；媒體廣告收入下降25%至25億元，此乃由於騰訊視頻及騰訊新聞的廣告收入下滑所致。

疫情抑制金融科技服務收入增速 企業服務收入罕有錄按年下降

疫情打擊上季金融科技及企業服務業務，收入只按年增長1%至422億元。4、5月月新一輪新冠疫情短暫抑制了商業支付活動，拖累金融科技服務收入增速放緩，而企業服務收入按年略有下降，原因是騰訊縮減虧損項目。

騰訊指出，商業支付金額4月放緩至低個位數按年增長，但按年增速在6月已恢復至百分之十幾。

放榜前夕市場傳出騰訊有意沽出美團 （03690） 股份，詳情可看【下一頁】

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記者：李哲毅