【藍籌業績】 港交所上半年少賺27%遜預期 派息3.45元 港股日均成交額按年跌26.5%

港交所（00388）中午公布中期業績，上半年少賺近27%遜預期，單計第二季純利更是2019年第四季以來最差，並宣布減派息。股價午後沽壓湧現，暫報340.8元，跌1.7%，成交額11.9億元。

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港交所上半年總收入按年減少18%至89.4億元，因外部投資虧損，以至日均成交減少，令交易及結算費減少、電子認購首次公開招股的存管服務費減少等；純利按年減少26.8%至48.4億元；EBITDA按年跌約26%至63.9億元，EBITDA利潤率按年降7個百分點至72%。每股盈利3.82元；中期股息按年減少26.4%至3.45元。期內，平均每日成交金額達到1,383億元，按年下跌26.5%，拖累主要業務收入下跌近11%。

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單計第二季，主要業務收入按年下跌4%至45.1億元，股東應佔溢利為21.7億元，為10個季度以來最差，按年跌近22%，按季亦跌近17%。

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期內，新股集資額197億元，按年跌91%，只有27隻新股上市，按年跌約41%。截至6月底，有189宗上市申請正在處理，包括11宗特殊目的收購公司（SPAC）的上市申請，港交所表示，反映市場氣氛轉好，集資市場活動有望復甦。

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記者：郭秀慧