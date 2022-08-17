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大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股

股樓投資 20:18 2022/08/17

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大摩發表中國股市策略報告，分別予恒指及國指明年6月目標21500點及7330點。由於市場仍未反映中資股第二季盈利下跌的情況，以及疫情對經濟的影響，該行對中國市場的看法短期內仍審慎，後市走向亦要視乎內房們的經營環境。大摩亦發表最新焦點股名單，其中騰訊(00700)被京東美股(美：JD)取代，皆因該行認為，未成年人打機時間及新遊戲推出同時減少，都使騰訊上季收入受影響。

【騰訊700】騰訊上半年經調整盈利倒退兩成 次季業績勝市場預期  詳情請看【下一頁

大摩最新焦點股名單：

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【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

大摩又看好，京東可繼續改善盈利能力，認為該股由2021至2024年的經調整盈利年均複合增長率，料達29%。同時，大摩又繼續看好資訊科技、公用及原材料股。

新世界母企傳洽售 澳洲電力企業Alinta  詳情請看【下一頁

【溫股知新】港股烏雲滿佈 後市寄望財報

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撰文 : 李尚毅

美團－W（03690） 港股

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【新股IPO】太盟投資集團傳或將推遲至明年來港上市

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又是2018年入市　將軍澳海翩滙劈價132萬沽　4年帳蝕32萬
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