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又是2018年入市　將軍澳海翩滙劈價132萬沽　4年帳蝕32萬

股樓投資 20:11 2022/08/17

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香港銀行快將加息，影響二手樓市交投氣氛，再有業主減價過百萬元賣樓，甚至不惜蝕讓沽貨。值得留意的是，近期蝕讓成交都有一個共通點，業主普遍是2018年、2019年入市。

美聯物業劉卓豪表示，將軍澳海翩滙3座低層J室，實用面積519平方呎，兩房間隔，望內園景，內櫳企理，今年5月放盤，當時叫價1,000萬元，其後多次減價，終累減132萬元，以868萬元沽出，實用呎價約16,724元。

資料顯示，原業主於2018年10月以900萬元購入上址，持貨近4年，現帳面蝕32萬元離場。

同場加映【有相睇】深水埗單幢樓近地鐵站　兩房400萬有找　原業主四年明賺暗蝕離場【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

海翩滙 將軍澳 美聯物業 二手市場

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