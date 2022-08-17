又是2018年入市　將軍澳海翩滙劈價132萬沽　4年帳蝕32萬

香港銀行快將加息，影響二手樓市交投氣氛，再有業主減價過百萬元賣樓，甚至不惜蝕讓沽貨。值得留意的是，近期蝕讓成交都有一個共通點，業主普遍是2018年、2019年入市。

美聯物業劉卓豪表示，將軍澳海翩滙3座低層J室，實用面積519平方呎，兩房間隔，望內園景，內櫳企理，今年5月放盤，當時叫價1,000萬元，其後多次減價，終累減132萬元，以868萬元沽出，實用呎價約16,724元。

資料顯示，原業主於2018年10月以900萬元購入上址，持貨近4年，現帳面蝕32萬元離場。

同場加映【有相睇】深水埗單幢樓近地鐵站 兩房400萬有找 原業主四年明賺暗蝕離場【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

同場加映【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機