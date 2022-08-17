【騰訊700】騰訊上半年經調整盈利倒退兩成 次季業績勝市場預期

內地科網巨頭騰訊(00700)公布上半年業績。集團截至2022年6月止六個月純利為420.3億元（人民幣．下同），按年跌53％，非國際財務報告準則純利536.8億元，按年跌20％。集團不派中期息。期內，騰訊收入按年跌1％至2,695億元；毛利跌８％至1,149.4億元；經營盈利跌38％至672.8億元。騰訊放榜前收報303.2元，上升0.1%。

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至於次季，騰訊截至今年6月底止第二季純利186.1億元人民幣，按年跌56％，按季跌20％，遜預期。非國際財務報告準則的盈利為281.3億元，按年跌17％，按季增10％，勝市場預期。期內，收入1,340.3億元，按年跌3％，按季跌1％；經營盈利300.6億元，按年跌43％，按季跌19％。

今年第二季,騰訊增值服務業務收入為716.8億元，按年微跌0.4％。國際市場遊戲收入下降1％至107億元，或以固定滙率計算大致穩定。本土市場遊戲收入下降1％至318億元。集團指，本土市場面臨一系列過渡性的挑戰，包括大型遊戲發布數量下降、用戶消費減少以及未成年人保護措施的實施。此外，社交網絡收入增長1％至292億元，反映了視頻號直播服務及數字內容訂購服務的收入增長，而音樂直播及遊戲直播的收入減少。

截至今年6月底，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數達12.99億戶，按年增3.8％，按季增長0.8％；QQ智能終端月活躍帳戶數為5.9億戶，按年跌3.8％，按季增0.9％。

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