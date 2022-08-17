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【分析│內房危機】滙證：若監管擔保內房發債規模不足　市場或再次失望　籲維持防守性持倉

股市 15:48 2022/08/17

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【分析│內房危機】滙證：若監管擔保內房發債規模不足　市場或再次失望　籲維持防守性持倉

受內地監管機構擬為內房股發債作擔保的消息帶動，內房股周二大幅反彈。滙豐證券認為，若監管機構擔保的發債規模不足以覆蓋即將到期的內房債務，市場或會失望，內房股或失去上升動力。

滙證認為，擔保發債將是內房生態系統結構性解決方案一部分，可紓緩國企內房開發商的對手風險，進而支持再融資及吸引私人參與者，而且報道所指的擔保發債方案僅選定少數民營房企，令政策更容易執行並可負擔，而過非銀行的金融機構作出增貸舉行，可達至資本節省的目標。

監管傳出手全額擔保示範內房發債【下一頁】

據外電早前報道，點名獲擔保發債的內房股包括龍湖地產 （00960） 、碧桂園 （02007） 及旭輝 （00884） 等優質內房股，但相關債價近日同告下挫，而且監管機構更考慮鼓勵國有投資者投資於新發行債券。

不過，滙證指，今年來內房市場已持續受到失望的政策所困擾，市場波動性加劇，因此維持防守性持倉，偏好中海外 （00688） 及華潤置地 （01109） ，物管股則看好中海物業 （02669） 及綠城服務 （02869） ，四者評級均為「買入」。

更多【內房危機】消息 及更多 【即市財經分析】文章

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

相關文章：【內房危機】內地續出撐樓市政策　浙江湖州：鼓勵國企收購困難房企的滯銷房

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編輯：陳韻妍

港股 民企內房股 物業管理股 內地物業 大行報告 債券 買入 綠城服務（02869） 中海物業（02669） 華潤置地（01109）
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