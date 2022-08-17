新世界母企傳洽售 澳洲電力企業Alinta

外電報道，新世界發展(00017)母公司周大福企業，準備啟動出售澳洲電力公司Alinta Energy的交易，估值可能約為30億美元即約234億元，市傳周大福企業正與高盛(美：GS)合作，已接觸數個潛在買家，以評估對Alinta的興趣，並計劃最快在未來幾周正式啟動出售程序，而討論仍在進行中，時間和價格等細節可能還會發生變化。



【藍籌業績】 港交所上半年少賺27%遜預期 派息3.45元 港股日均成交額按年跌26.5% 詳情請看【下一頁】

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

據Alinta Energy網站顯示，該公司在澳洲和新西蘭為超過100萬個家庭供應天然氣和電力，擁有約800名員工。公司於2017年獲周大福企業收購。

周大福企業近期動作不少，包括近期提出以毎股1.88元，全購本港服裝零售商佐丹奴(00709)。該集團亦於5月聯同新創建(00659)，出售飛機租賃業務。

【長和系】建立出糧組合 長和系7大高息股逐個捉 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】港股烏雲滿佈 後市寄望財報

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機