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新世界母企傳洽售 澳洲電力企業Alinta

股樓投資 17:11 2022/08/17

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外電報道，新世界發展(00017)母公司周大福企業，準備啟動出售澳洲電力公司Alinta Energy的交易，估值可能約為30億美元即約234億元，市傳周大福企業正與高盛(美：GS)合作，已接觸數個潛在買家，以評估對Alinta的興趣，並計劃最快在未來幾周正式啟動出售程序，而討論仍在進行中，時間和價格等細節可能還會發生變化。
　　

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【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

據Alinta Energy網站顯示，該公司在澳洲和新西蘭為超過100萬個家庭供應天然氣和電力，擁有約800名員工。公司於2017年獲周大福企業收購。

周大福企業近期動作不少，包括近期提出以毎股1.88元，全購本港服裝零售商佐丹奴(00709)。該集團亦於5月聯同新創建(00659)，出售飛機租賃業務。

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撰文 : 李尚毅

新世界發展（00017） 港股

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