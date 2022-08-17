【人幣投資】滙豐投資管理推人民幣貨幣市場基金　投資於短期人民幣計值工具組合

▲ 滙豐投資管理推人民幣貨幣市場基金。

滙豐投資管理宣布為香港投資者推出滙豐環球貨幣基金 — 人民幣，該基金旨在提供資本保值及每日流動性，同時透過投資於多元化的短期人民幣計值工具組合，提供與一般貨幣市場利率相若的投資回報。

該基金專注管理流動性、利率和信用風險，將投資於來自世界各地不同發行人如政府、半政府、國際組織、金融機構 （包括銀行）和企業的優質貨幣市場工具，並可把握在岸及離岸人民幣的投資機遇。

滙豐環球貨幣基金 — 人民幣的基金經理、滙豐投資管理亞太區流動資金投資總監Gordon Rodrigues表示，人民幣是第三大環球貿易融資最常用貨幣，也是第五大全球支付最活躍貨幣。隨著離岸人民幣流通量持續上升，機構和個人均需要可行的替代方案來管理其人民幣流動性。

Rodrigues續指，該基金透過採用可重複的投資程序、全面的信用研究以及專注風險管理，旨在幫助客戶資本保值，滿足客戶對人民幣流動性需求的同時，得以享有與一般貨幣市場利率相若的投資回報。

截至2022年3月31日，滙豐投資管理在全球管理1,360億美元的貨幣市場資產，涵蓋10種貨幣。

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記者：余倩敏