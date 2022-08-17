  • 28°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 16:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人幣投資】滙豐投資管理推人民幣貨幣市場基金　投資於短期人民幣計值工具組合

股市 15:35 2022/08/17

分享：

分享：

滙豐投資管理推人民幣貨幣市場基金。

滙豐投資管理宣布為香港投資者推出滙豐環球貨幣基金 — 人民幣，該基金旨在提供資本保值及每日流動性，同時透過投資於多元化的短期人民幣計值工具組合，提供與一般貨幣市場利率相若的投資回報。

該基金專注管理流動性、利率和信用風險，將投資於來自世界各地不同發行人如政府、半政府、國際組織、金融機構 （包括銀行）和企業的優質貨幣市場工具，並可把握在岸及離岸人民幣的投資機遇。

滙豐環球貨幣基金 — 人民幣的基金經理、滙豐投資管理亞太區流動資金投資總監Gordon Rodrigues表示，人民幣是第三大環球貿易融資最常用貨幣，也是第五大全球支付最活躍貨幣。隨著離岸人民幣流通量持續上升，機構和個人均需要可行的替代方案來管理其人民幣流動性。

Rodrigues續指，該基金透過採用可重複的投資程序、全面的信用研究以及專注風險管理，旨在幫助客戶資本保值，滿足客戶對人民幣流動性需求的同時，得以享有與一般貨幣市場利率相若的投資回報。

截至2022年3月31日，滙豐投資管理在全球管理1,360億美元的貨幣市場資產，涵蓋10種貨幣。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

相關文章：

【MPF】滙豐強積金：北美等外國基金5年回報最佳　惟成員配置比重反而甚少

【人民幣債券基金】華夏基金（香港）推人民幣投資級別收益基金　目標年化派息率達4%

記者：余倩敏

債券 基金 香港 銀行 滙豐控股（00005）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】夜期收市升119點　美團ADR僅反彈1.7%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升119點　美團ADR僅反彈1.7%（不斷更新）
【騰訊700】騰訊據報擬出售絕大部分美團持股　美團股價反彈2%、騰訊跌約1%
【騰訊700】騰訊據報擬出售絕大部分美團持股　美團股價反彈2%、騰訊跌約1%
【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
【美股期貨】美零售銷售數據+儲局會議紀錄公布前　道指期貨升19點、納指期貨偏軟（不斷更新）
【美股期貨】美零售銷售數據+儲局會議紀錄公布前　道指期貨升19點、納指期貨偏軟（不斷更新）
【港股市況】恒生指數全日升91點　美團反彈3%、創科升一成　中國電力升逾8%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數全日升91點　美團反彈3%、創科升一成　中國電力升逾8%（不斷更新）
【天齊鋰業9696】南韓股民趁Tesla回彈急沽出　天齊鋰業成新寵兒
【天齊鋰業9696】南韓股民趁Tesla回彈急沽出　天齊鋰業成新寵兒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款