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【吉利175】吉利旗下極星推硬頂開篷純電跑車Polestar 6　預計2026年量產上市

股市 15:43 2022/08/17

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【吉利175】吉利旗下極星推硬頂開篷純電跑車Polestar 6　預計2026年量產上市

吉利 （00175） 旗下電動車品牌「極星（Polestar）」推出硬頂開篷純電跑車Polestar 6，預計2026年量產上市，惟未有標示售價。

吉利現跌0.8%，報17.3元。

極星將今年3月發表的O2概念車以Polestar 6的名義正式推出。新車Polestar 6為雙門硬頂開篷純電跑車，擁有800V電力系統和支援快速充電，其雙摩打動力系統提供高達884匹馬力，0至100公里加速只需3.2秒。

另推500輛限量版「LA Concept Edition」

官方也表示會針對Polestar 6推出 500輛附有編號的Polestar 6 LA Concept Edition。這個限量版500輛的車型版採用獨特的天空藍車身配色、淺色真皮內裝，還搭配21吋輪圈，藉此呈現更接近O2 Concept概念車型。據其官網顯示，其指示價為20萬美元（約156萬港元），而預訂價為2.5萬美元（約19.6萬港元）。

不過，在Polestar 6 跑車面世前，廠商還有至少3款新車Polestar3、4 和5推出，分別為SUV、SUV Coupe 和豪華房車，當中 Polestar 3 會在今年秋季於富豪汽車（Volvo）的北美廠房開始生產，其餘兩款新車則預計在2024和2025年投產。

極星預計今年交付5萬輛汽車，並目標2025年全球銷售29萬輛汽車。

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編輯：姚卓然

吉利汽車（00175） 港股 電動車 汽車
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