【ET講股通】孫運喜：消息主導（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

今早恒指高開165點報19995點，早段轉跌後現升勢，最高位見20069後回落，尾市升幅收窄暫報19941點，升110點，成交722億元。恒生科技指數升0.5%，暫報4242點。騰訊偏軟報301元，美團 （03690） 反彈逾3%；創科實業 （00669） 抽升一成重返紅底股；電力股上揚，龍源電力 （00916） 升7.5%、中國電力 （02380） 飆近9%。大市受甚麼消息主導？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：31 港股今日市況速覽

01：15 騰訊 （00700） 否認減持美團 （03960） 中電控股 （00002） 走勢穩跑贏大市

03：02 期指市況速覽 受制保歷加通道中軸 19850點有支持

05：35 美國7月份新屋動工下跌 惠譽分析美國樓市風險增 房價或回調10%-15%

06：33 美國7月份工業生產數據 升0.6%較預期佳

07：11 今晚美國公布零售銷售數據 恐怖數據影響經濟大

07：55 聯儲局今晚公布7月份議息紀錄 如加息至5厘美國經濟衰退

10：50 美團 （03960） 現小陀螺或演變為十字星 身懷六甲待變有反彈意味

13：03 中國電信 （00728） 十年來首派中期息 全年股息將近11厘十分吸引

13：58 港交所 （00388） 中期業績盈利倒退減派息 下降軌未能突破 低點持續向下

17：59 潛力股推介：海信家電 （00921）

23：28 期指收市市況速報

24：15 港股收市市況速報

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**重溫【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？**

責任編輯：霍耀堂

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恒指全日升91點，收報19922點，大市成交842億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，美團 （03690） 反彈3.3%，中移動 （00941） 升1%，中電 （00002） 升1.4%，新地 （00016） 升0.8%。中海外 （00688） 回軟1.1%，港交所 （00388） 跌1.6%。一如預期，恒指續受制保歷加通道中軸。

美國經濟、息率前景未見清晰。昨晚公布經濟數據參差，樓市數據遜預期，惠譽警告樓價下跌風險；惟工業數據則勝預期。緊盯今晚美國零售銷售數據表現及儲局議息紀錄，為加息路徑尋覓更多啟示。華爾街教父西格爾表示，若儲局今年加息至4厘，美股好大機會跌穿6月低位，再展跌浪；倘加至5厘，則經濟將陷衰退。

消息主導個別股份表現。騰訊否認有意沽貨，美團重上170元，陰陽燭呈身懷六甲待變訊號，有機會反彈。中電信10年以來首派中期息，全年息率或高達11厘，刺激中資電訊股續受捧。港交所業績失色，股價受壓。

潛力股可留意海信家電 （00921） ，股價升1.5%至9.7元，可待整固後吸納。

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