驚見二手筍盤湧現　日睇逾30個放盤趕上車　終花870萬購烏溪沙迎海

二手樓價持續下跌，市場筍盤湧現，部分有意「撈底」的準買家侍機出動，個別甚至日睇逾30個放盤。美聯物業李天傑說，烏溪沙迎海3座極高層H室，實用面積496平方呎，兩房連士多房設計，裝修新穎，景觀開揚，日前以870萬元易手，實用呎價約17,540元。

代理透露，買家為區內客，趁近期二手氣氛低迷入市，早前日內睇逾30個放盤，終心儀上址屬極高層，而且間隔實用，屬罕有放盤，所以決定入市。

資料顯示，原業主於2019年以805萬元買入上述單位，持貨3年多，現帳面獲利65萬元，物業期內升值約8.1%。

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