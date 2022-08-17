【高息股】 中電信上半年多賺3.1% 首派中期息0.12元

中國電信（00728）昨日（16日）收市後公布，今年上半年純利182.9億元人民幣，按年僅增長3.1%；剔除去年出售附屬公司的一次性稅後收益後，按年增長12%。中電信首度派發中期息每股0.12元人民幣，為股東應佔盈利的60%，以兌現發行A股時關於增發中期派息的承諾。中電信績後獲多間大行唱好股息率吸引，股價暫報2.87元，升0.4%，成交額2億元。以現價計，股息率約7.3%。

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大行予中電信最新投資評級及目標價﹕

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期內，收入2,402億元（人民幣，下同），按年增10.4%；EBITDA按年增5.3%至698億元。核心業務服務收入按年升8.8%至2,213.8億元，當中以產業數碼化增長最顯著，按年升17.6%至589億元；流動通訊服務收入達989.6億元，按年上升6%，移動用戶淨增加1,179萬戶，增至3.8億戶，5G套餐用戶達到2.3億戶，移動用戶每人每月收入（ARPU）46元，保持增長。

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上半年天翼雲收入達到281億元，同比增長100.8%。對於早前傳出中電信有意分拆公有雲業務，董事長兼首席執行官柯瑞文指出，目前天翼雲尚處於發展階段，成為國家雲的框架已基本成形，但仍處發展階段，因此未有計劃分拆，但未來會加大投資及研發，以提高天翼雲核心能力，加速成為科技型企業，如有任何新計劃會悉時公布。

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記者：郭秀慧