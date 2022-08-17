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英國7月CPI按年升10.1% 通脹破40年新高

環球經濟金融 15:04 2022/08/17

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英國國家統計局（ONS）周三（20日）公布，7月的消費物價指數（CPI）按年升10.1%，通脹再破40年新高。

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英國上月CPI按年升10.1%，高於路透社預測的9.8%及6月的9.4%，更較預期更早進入雙位數。CPI按月升0.9%，高於預測的0.6%及6月的0.8%，不過仍遠低於4月錄得2.5%的按月升幅。

ONS指升幅主要受食品價格飆升所帶動。烘焙產品、乳製品、肉類和蔬菜的增幅最大，而寵物食品、廁紙、牙刷等日用品的價格也繼續上升。

根據最新預測，英國明年初的能源價格上限或會由目前的1,971英鎊（約1.9萬港元）升至4,266英鎊（約4萬港元）。不少家庭面對生活成本急升，料要在開暖氣和食飯之間作出取捨。

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英倫銀行已經連續6次加息控制通脹，本月初更宣布加息0.5厘，創下1995年以來最大單次加息幅度，同時預計英國第四季將進入全球金融危機以來最長的衰退。

財相查學禮（Nadhim Zahawi）稱他明白民眾很憂慮全球各地通脹率都正上升，強調控制通脹是其首要任務，政府將採取行動支援困難的家庭。

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責任編輯：鄭錦玲

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