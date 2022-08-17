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【著數優惠】戶戶送Deliveroo接入電子支付方式WeChat Pay HK　推廣期內可獲電子現金券

股市 15:00 2022/08/17

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戶戶送Deliveroo接入電子支付方式WeChat Pay HK　推廣期內可獲電子現金券

WeChat Pay HK宣布，與美食及生活百貨送遞平台「戶戶送」Deliveroo成為合作夥伴，Deliveroo用戶在進行支付時，可以選擇WeChat Pay HK進行電子支付。在優惠推廣期內，WeChat Pay HK用戶可以累積電子印花兌換Deliveroo專屬電子現金券。

本優惠推廣期內，於WeChat Pay HK內每月狂賞印活動頁面以3個狂賞印電子印花，可兌換一張6元戶戶送Deliveroo專屬電子現金券；5個狂賞印電子印花，可兌換一張10元戶戶送Deliveroo專屬電子現金券。

而從未使用過WeChat Pay HK的全新用戶，可輸入「DR50」領取50元Deliveroo專屬電子現金券，單次消費滿100元並以WeChat Pay HK支付時可使用。

是次Deliveroo與WeChat Pay HK合作由全球支付解决方案提供商Checkout.com提供技術及平台，於戶戶送無縫接入WeChat Pay HK支付服務，優化整個支付流程。

相關文章：【電子消費券2022】WeChat Pay HK：第一階段消費券已耗近9成　5%用戶分文未花

【英國上市】戶戶送Deliveroo上半年稅前虧損擴大54%　部署退出荷蘭市場

記者：梁安琪

網上購物 虛擬銀行 網購平台 著數優惠 手機Apps 微信支付 Deliveroo 電子支付

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