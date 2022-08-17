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【英國通脹】英國CPI按年升10.1%超預期、再創40年新高　市場料英息明年2月「翻一番」至3.5厘（第二版）

宏觀解讀 16:50 2022/08/17

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【英國通脹】英國CPI按年升10.1%超預期、再創40年新高　市場料英息明年2月「翻一番」至3.5厘（第二版）

隨能源和食品價格飈升，英國7月份消費物價指數（CPI）按年升10.1%，超過預期的9.8%，亦較6月份的9.4%進一步加快；按月升0.6%，超過預期的0.4%。英國通脹再創40年來最高位，英倫銀行預計，10月份CPI升幅將會見頂，達13.3%。

英國通脹強勁，市場對於英國利率預測亦升溫。貨幣市場押注英倫銀行將於明年2月，將基準利率「翻一番」，由目前的1.75厘，倍增至3.5厘。英倫銀行自去年12月起，已連續6次加息，8月初更加息0.5厘，將基準利率由1.25厘，調升至1.75厘，同時預計英國將在第4季度進入衰退。

扣除能源、食品和煙酒後，英國7月份CPI按年升6.2%，仍高於6月份的5.8%，並超過預期的5.9%。

（第二版加入英息預測）

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實習記者：張巧怡

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