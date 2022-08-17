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德國加強天然氣基建 確保滿足逾1成需求

環球社會熱點 16:09 2022/08/17

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俄羅斯已大減德國天然氣供應，德國正面臨冬季能源供應危機。德國簽署備忘錄，國內興建液化天然氣供應設備，最快料今年冬季開始啟用。德國官員表示，行動是令德國擺脫對俄羅斯依賴。有報道指，德國能因此每年接受125億立方米液化天然氣，佔德國去年需求約1成。德國亦會就天然氣使用量開徵臨時稅，預計當地家庭能源費每年增加數百歐元。

奧地利「木柴」搜索量激增 歐洲能源危機迫近 【下一頁】

德國政府周二（16日）與德國天然氣服務商Uniper 、德國能源企業RWE簽署諒解備忘錄，同意在位於北部威廉港（Wilhelmshaven） 及Brunsbuettel地區興建兩個浮動式天然氣接收及儲存站（Floating Storage and Regasification Units，FSRU），接收液化天然氣（LNG），直至2024年3月。RWE指，威廉港的設備已開始興建，預計年底投入運作，而Uniper則表示，設備會於冬季開始運作。

備忘錄亦包括，允許德國能源集團EnBW及VNG AG和Uniper及RWE合作，在市場上購買LNG。Uniper指公司會負責購入所需天然氣的35%份量，RWE亦然，而EnBW則會購入3成。據報，自俄烏戰爭爆發後，RWE及EnBW已簽署協議從美國採購LNG。

英國下月或舉行限電演習 避免冬天大範圍停電 【下一頁】

研究公司Enerdata數據顯示，德國可透露利用兩個進口終端，每年接收多達125億立方米的LNG，佔德國2021年天然氣需求的13%。德國正加快建設國內LNG相關設施，已特許建設4個FSRU，另外兩個將分別建於施塔德市（Stade）及盧布明市（Lubmin）。

德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，簽署備忘錄是德國擺脫對俄羅斯依賴的一部分。他同時透露，德國天然氣進口商正從全球市場上採購LNG，並敦促企業為消費者利益著想，不要接受最昂貴的報價。北溪一號管道通常每年向歐洲供應550億立方米天然氣，但目前已跌至約2成。

另外，德國周一（15日）宣布，將針對天然氣使用量加收臨時稅，今年10月1日開始生效，將一直維持至2024年4月。哈貝克預料，一個普通家庭將年增數百歐元開支，並指政府正尋求向貧困家庭提供財政援助等方法。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）強調，會幫助所有人面對上升的能源費用。

負責協調及監管德國天然氣市場的歐洲貿易中心（Trading Hub Europe）宣布，就每千瓦小時加收0.024歐元附加臨時稅。德國政府此前建議，附加費應為每千瓦小時0.015至0.05歐元之間。

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責任編輯：李俊儀

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