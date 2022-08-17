《權力遊戲》「龍母」向粉絲收自拍費 網友轟Emilia Clarke令人失望

英國女星Emilia Clarke於美國HBO劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）飾演「龍母」而為人熟識。Clarke將於下月倫敦舉行粉絲見面會，據悉粉絲要支付150英鎊（約1,404港元）才能與她自拍，其他互動更要逐項收費，引起粉絲不滿。

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外媒報道指，「龍母」Emilia Clarke將於下月在倫敦舉行粉絲見面會，據悉她要求就每項互動向粉絲收取費用。如果粉絲要與她合照需支付150美元、進行簡短對話要收取400英鎊（約3,767港元），想體驗一次完整的粉絲見面會，除了門票費用外，最少要準備550美元（約5,171港元）。

Clarke見面會新規定引來粉絲強烈不滿，有網友在Twitter稱「就算幾鍾意集郵明星，都唔會畀錢影相」。亦有人批評Clarke把自己當成「公主」，並認為她之所以有今天知名度，全靠大批喜愛她、支持他的粉絲建立出來，但如今卻向他們收取自拍費，令人相當失望。

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Clarke早前在廣播節目透露，她2019年獨自在機場期間突然驚慌症發作，感到無法呼吸，全身筋疲力盡，但有粉絲卻在此時要求與自己自拍，使她發誓從此以後不會在公眾場所與粉絲合照。

Clarke指日後再偶遇粉絲的話，會改為他們簽名，認為可從對話中增加互動，並非與粉絲合照完就頭也不回地離去。

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責任編輯：郭麗明