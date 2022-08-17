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炸魚薯條唔再係外賣首選 調查指英年青人最愛食中餐

環球社會熱點 14:07 2022/08/17

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英國一項有關外賣喜好的民調發現，年輕人購買外賣時不再視炸魚薯條為首選，反而最鍾意購買中餐。另外，戰爭下糧食價格飆升，英國過萬間炸魚薯條店有半數或要被迫倒閉。

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泰晤士電台（Times Radio）委託YouGov進行一項民調，調查最受英國人歡迎的外賣類別。結果顯示炸魚薯條不再是25歲以下年輕人的首選，其中只有7%的年輕人首選為炸魚薯條，年輕人偏愛中餐和Pizza。

調查整體的外賣喜好排名

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不過較年長者仍然十分喜愛炸魚薯條，25歲至49歲群體有1成人視為首選，50歲至64歲群體更有22%視為首選。

Brooklyn揸千萬超跑自稱廚師 網友嘲:唔係碧咸大仔? 【下一頁】

不同政治取向的人在外賣喜好方面也有分歧，有25%的脫歐派首選為炸魚薯條，而僅有16%的留歐派首選為炸魚薯條。

超過四分之一的受訪者認為自己的飲食不夠健康，其中37%人認為原因是進食過多不健康食物；22%人認為自己缺乏意志力抵抗不健康食物；12%人認為自己無法負擔健康食物。

分別有31%的男性和32%的蘇格蘭人認為自己飲食不健康。

另外，俄烏戰爭推高白魚及薯仔價格，部分商店更指鱈魚價格飆升一半。由於原材料價格不斷上升，英國過萬間炸魚薯條店有半數或要結業。

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責任編輯：鄭錦玲

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