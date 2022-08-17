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【分析│領展派息】大華繼顯：領展去年併購料可推升2024財年派息逾9%　中港零售回暖利零售物業表現

股市 13:57 2022/08/17

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【分析│領展派息】大華繼顯：領展去年併購料可推升2024財年派息逾9%　中港零售回暖利零售物業表現

領展 （00823） 股價表現堅挺，大華繼顯認為，領展的香港物業組合持續跑贏大市，內地物業組合則不斷強化及多元化，隨零售市場轉穩，預期領展未來經營情況會進一步改善，而2021/2022年度的併購料可推動基金單位分派增加，相信領展在加息周期中仍能保持強韌，維持「買入」，但降目標價至75.69元。

大華繼顯調高領展2023至2024財年每基金單位分派1.7%及1%，以反映併購新項目及股本回購，預期2025財年每基金單位分派3.453元。

領展參與競購新加坡購物中心　項目估值約226億元【下一頁】

本港零售銷售額次季改善至增長2.8%，內地6月及7月零售銷售亦有增長，反映宏觀經濟具挑戰情況下，家庭消費穩定。大華繼顯稱，基於中國會致力穩經濟，本港又放緩防疫政策，相信有助零售市場逐步復甦，變相推動領展的中港零售物業表現。

偏好領展積極的併購及出售策略

領展於2021/2022年度完成250億元收購，並沒有出售任何物業。大華繼顯指，偏好領展積極的併購及出售策略，預期早前的併購交易，可推動2024財年每基金單位分派約9.6%，為增加分派提供緩衝。

領展去年度每基金單位分派增5.4%至305.67仙【下一頁】

美國處於加息周期，大華繼顯認為，領展的負債比率偏低，而且定息債務達61.4%，在加息周期中可保持強韌，而於2016至2019財年期間，1個月港元拆息升143點子，但領展息率只升55點子。

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相關文章：【大行報告】領展獲券商看好未來分派平穩增長　關注加息周期財務成本升（附最新目標價）

相關文章：【領展823業績】領展王國龍：疫後租客生意反彈 仍有空間調整租金　倘有第六波疫情、防疫措施或不用再大幅收緊

編輯：陳韻妍

港股 個股分析 領展房產基金（00823） 大行報告 收購 派息 買入 目標價 領展 香港物業

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