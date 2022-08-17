▲ 【分析│領展派息】大華繼顯：領展去年併購料可推升2024財年派息逾9% 中港零售回暖利零售物業表現

領展 （00823） 股價表現堅挺，大華繼顯認為，領展的香港物業組合持續跑贏大市，內地物業組合則不斷強化及多元化，隨零售市場轉穩，預期領展未來經營情況會進一步改善，而2021/2022年度的併購料可推動基金單位分派增加，相信領展在加息周期中仍能保持強韌，維持「買入」，但降目標價至75.69元。

大華繼顯調高領展2023至2024財年每基金單位分派1.7%及1%，以反映併購新項目及股本回購，預期2025財年每基金單位分派3.453元。

領展參與競購新加坡購物中心 項目估值約226億元【下一頁】

本港零售銷售額次季改善至增長2.8%，內地6月及7月零售銷售亦有增長，反映宏觀經濟具挑戰情況下，家庭消費穩定。大華繼顯稱，基於中國會致力穩經濟，本港又放緩防疫政策，相信有助零售市場逐步復甦，變相推動領展的中港零售物業表現。

偏好領展積極的併購及出售策略

領展於2021/2022年度完成250億元收購，並沒有出售任何物業。大華繼顯指，偏好領展積極的併購及出售策略，預期早前的併購交易，可推動2024財年每基金單位分派約9.6%，為增加分派提供緩衝。

美國處於加息周期，大華繼顯認為，領展的負債比率偏低，而且定息債務達61.4%，在加息周期中可保持強韌，而於2016至2019財年期間，1個月港元拆息升143點子，但領展息率只升55點子。

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編輯：陳韻妍