【數碼誠信】報告：數碼信任指數每增5% 　人均GDP上升2.5萬元

▲ 隨著數碼和網絡犯罪增加，53%亞太區消費者希望政府能創造一個更安全的數碼世界。（資料圖片）

全球積極推動數碼化，而企業將數碼身份作為其生態系統的基礎，能否與消費者產生可信的互動，就是「數碼誠信」（Digital Trust）的關鍵。數碼信任指數（Digital Trust Index）平台Callsign報告指出，若數碼信任指數每增加5%，人均GDP就可上升3,000美元（約2.5萬港元），反映在數碼經濟中提升數碼信任程度，能為目前放緩的實體經濟帶來增長潛力。

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Callsign向全球1.25萬名消費者進行調查，以了解消費者對企業數碼身份的信任程度。「數碼信任差距」是指數碼信任高於社會信任的程度，而研究發現，亞太市場和西方市場的「數碼信任差距」是截然不同。

亞太區比歐美市場 更信任數碼經濟

報告提到，亞太區市場的數碼信任差距為+5%，而歐美等西方市場的數碼信任差距則為-4%，反映亞太區的消費者比西方的消費者更信任數碼經濟，並提供了潛在的經濟優勢。

Callsign指出，預計到2025年，數碼經濟將增長到20.8萬億美元（約163萬億港元），而網絡犯罪的成本將達到10.5萬億美元（約82.3萬億港元）。

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隨著數碼和網絡犯罪增加，53%亞太區消費者希望政府能創造一個更安全的數碼世界。79%亞太區受訪者支持建立數碼身份系統，近1/3受訪者認為銀行和金融機構最適合創建和維護該系統。

Callsign亞太區總經理Namrata Jolly表示：「在亞太地區，通過數碼身份增強數碼信任所帶來的機會是真實而具體。消費者期待數碼身份能成為他們生活的一部分。」她指出，在過去兩年，亞太區消費者對網絡體驗的信心有所提高，這與西方市場的消費者反應正好相反。

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責任編輯：陳卓賢