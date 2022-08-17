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【防壟斷】不滿作證繁重　亞馬遜要求FTC停止商業調查

科技 14:15 2022/08/17

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為防止企業壟斷行為，和保障消費者免被企業誤導，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）不時出手對各大企業進行商業調查。近日，正被調查中的亞馬遜（Amazon）指控FTC的調查已對亞馬遜前任和現任行政總裁造成騷擾，要求FTC撤銷調查。

【非法開採】Apple、Google等科企涉購入非法金屬　破壞亞馬遜熱帶雨林

綜合外媒報道，自2021年4月起，FTC一直在調查亞馬遜的Prime業務，擔心亞馬遜會誤導用戶註冊或取消Prime訂閱的方式。這個長達近一年半的調查明顯對亞馬遜造成不便，代表亞馬遜、亞馬遜行政總裁Andy Jassy、亞馬遜創辦人兼前行政總裁Jeff Bezos、和其他幾名員工的律師表示，調查包括向20名亞馬遜員工及其家人提出民事調查要求 （civil investigative demands，CIDs），以及要求兩任行政總裁在個人聽證會上，就一系列並非在其專業知識範圍內的開放式主題作證。

該律師指，非常不合理、過度繁重調查要求「除了騷擾之外，沒有其他目的」。調查只會影響到亞馬遜最高級別的高管，並擾亂其業務運營。

調查沒完沒了　為員工帶來極大壓力

亞馬遜亦表示，自調查開展，該企已製作了約3.7萬頁文件，並多次安排FTC與員工會面及對談，提供有關其Prime會員註冊和取消流程的資料。但仍於6月收到當局發出的新CIDs，列明會加快和擴大調查範圍，當中包括至少五個非Prime訂閱計劃。亞馬遜譴責，沒完沒了的調查為員工帶來極大壓力。惟FTC未有就事件作出回應。

事實上，今年3月曝光的亞馬遜內部文件中，顯示該企至少自2017年以來，便意識到Amazon.com上的用戶界面設計或會導致客戶「感到被操縱而註冊Prime」。但由於擔心對訂閱增長產生負面影響，亞馬遜未有對相關界面實施更改。

【智能購物】亞馬遜升級智能購物車　提醒顧客結賬

【低碳物流】亞馬遜推步行、電動單車送貨　料每年配送500萬件包裹

責任編輯：殷凱怡

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